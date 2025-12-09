Η προσωπική αναφορά του Κυριάκου Πιερρακάκη για το Μάτι - Real.gr

Το 2018 κινδύνεψε να χάσει την οικογένειά του στην πυρκαγιά.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Ιδιαίτερη ήταν από τον Υπουργό Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη η παρουσίαση στη Βουλή της τροπολογίας για τη σύνταξη στους πληγέντες από την τραγωδία στο Μάτι και στη Μάνδρα. Ο Υπουργός ο οποίος το 2018 ευρισκόμενος στο εξωτερικό κινδύνευσε να χάσει την οικογένειά του η οποία βρισκόταν στο Μάτι προέβη σε προσωπική αναφορά λέγοντας: «Όταν γνωρίζεις από πρώτο χέρι — και επιτρέψτε μου μια πιο προσωπική αναφορά — πόσο λεπτή ήταν η γραμμή ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο, δεν σου επιτρέπεται η απόσταση από το γεγονός. Σου επιβάλλεται η ευθύνη» είπε ο υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι το 2022 ο ίδιος ο κ. Πιερρακάκης είχε αποκαλύψει πως παραλίγο να χάσει την οικογένειά του η διάσωση της οποίας όπως και εκατοντάδων άλλων ανθρώπων, έγινε από το λιμενικό και τα στελέχη του μέσα στη θάλασσα. Μετά την ψήφιση της τροπολογίας ο κ. Πιερρακάκης συναντήθηκε στο εντευκτήριο της Βουλής με επιζώντες και συγγενείς θυμάτων στο Μάτι και στη Μάνδρα.

Δείτε την ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη στη Βουλή: