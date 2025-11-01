Η πρώτη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα - Στη δεξίωση προς τιμήν των Αμερικανών Πεζοναυτών - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

Στην Αθήνα βρίσκεται από το μεσημέρι του Σαββάτου η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η νέα πρέσβης παραθέτει αυτή την ώρα δεξίωση στο Grand Hyatt Athens, τιμώντας τα 250 έτη από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 19:00, με κοκτέιλ, ενώ στη συνέχεια σειρά έχουν η τελετή, το δείπνο αλλά και ο χορός. Η νέα πρέσβης έφτασε λίγα λεπτά πριν τις επτά, ενώ στο καλωσόρισμα που δέχθηκε (της φώναξαν «καλώς ήρθατε») εκείνη απάντησε «ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ».



