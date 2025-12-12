Βουλή: Θερμή υποδοχή του Κ. Πιερρακάκη από τους βουλευτές της Ν.Δ - Η αναφορά στις εικόνες των Ελλήνων της κρίσης και στους προκατόχους του - Real.gr

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Θερμής υποδοχής από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας έτυχε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στην πρώτη του εμφάνιση στη Βουλή μετά την εκλογή του στη θέση Προέδρου του Eurgroup. Με την είσοδό του κ. Πιερρακάκη στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής οι παριστάμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας σηκώθηκαν όρθιοι και τον υποδέχθηκαν με ένα παρατεταμένο θερμό χειροκρότημα φωνάζοντας «συγχαρητήρια» και «άξιος».

Στην τοποθέτησή του ο κ. Πιερρακάκης έκανε μια προσωπική αναφορά λέγοντας ότι την ώρα της ψηφοφορίας αισθάνθηκε να κουβαλά εικόνες ανθρώπων που γονάτισαν και σηκώθηκαν όρθιοι στην κρίση ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στους προκατόχους του. Αναλυτικά η συγκεκριμένη αναφορά του κ. Πιερρακάκη:

«Σήμερα η Ελλάδα ξανακερδίζει μέρα με τη μέρα την εμπιστοσύνη της Ευρώπης και αυτή η εμπιστοσύνη είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούμε . Την ώρα της ψηφοφορίας αισθανόμουν ότι υπάρχουν πολλές εικόνες οι οποίες προσωπικά με συνόδευαν. Εικόνες ανθρώπων από τα χρόνια της κρίσης που γονάτισαν , εικόνες ανθρώπων που σηκώθηκαν όρθιοι Ελλήνων που χρειάστηκε να φύγουν από την Ελλάδα. Ενός Πρωθυπουργού που τα τελευταία 6,5 χρόνια έκανε τη διαφορά για τη χώρα μας των προκατόχων μου στη θέση , του Κωστή Χατζηδάκη, του Χρήστου Σταϊκούρα, του οικονομικού επιτελείου , του Νίκου, του Θάνου, του Γιώργου , και ταυτοχρόνως οι εικόνες πολλών ανθρώπων που χρειάστηκε να διαπραγματευτούν για πολλές ώρες και μέσα στη βαθιά νύχτα σε εκείνο το κτήριο σε πολύ δύσκολες στιγμές που δοκιμάστηκε η χώρα μας και ειδικά αναφέρομαι σε εκείνους που δεν δίστασαν να μη μετρήσουν πολιτικό κόστος για να κρατήσουν τη χώρα όρθια. Είναι οι ίδιοι που το βράδυ που με πήραν τηλέφωνο άκουγα τη χαρά τους και άκουγα και τη φωνή τους να σπάει γιατί ακριβώς καταλάβαιναν ότι αυτό που συνέβη χθες ήταν δικό τους επίσης. Κι αυτοί δεν ήταν από ένα κόμμα και μία παράταξη και αυτό θέλω να το αναγνωρίσω από βήματος της Βουλής».

