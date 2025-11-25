ΒΙΝΤΕΟ: Η ανάρτηση Τσίπρα με την αφιέρωση του βιβλίου του στον Άδωνι Γεωργιάδη - «Το λιγουρεύεσαι;» - Real.gr

Το βιβλίο «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα κυκλοφόρησε από χθες στα βιβλιοπωλεία και σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να γράφει μια αφιέρωση προς τον Άδωνι Γεωργιάδη.

Σε ανάρτηση που έκανε σήμερα στο Instagram ο Αλέξης Τσίπρας έχει χρησιμοποιήσει ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Άδωνι Γεωργιάδη και φαίνεται να γράφει μια αφιέρωση προς τον ίδιο. «Στον Άδωνι: βαθύτατες ευχαριστίες για τη δωρεάν διαφήμιση που μου έχει κάνει». Ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται ο πρώην πρωθυπουργός να κρατά το βιβλίο του και λέει: «Το λιγουρεύεσαι εσύ, έτσι;».

Μιλώντας χθες στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97.8, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «εμπορικά θα πουλήσει πολύ το βιβλίο. Από την ώρα που έχει τόσο πολύ κουτσομπολιό και κατηγορεί τόσο κόσμο, χαμός θα γίνει. Ο Έλληνας ψοφάει για αυτά. Εμπορικά θα πάει πάρα πολύ καλά. Πολιτικά μου φαίνεται λίγο ακατανόητο».

«Ο κ. Τσίπρας δεν είναι κάποιος που έκλεισε την καριέρα του και αποχωρεί. Είναι κάποιος που λέει ότι θέλει να ξανακατέβει, έτσι δεν είναι; Άρα εδώ μας λέει δύο πράγματα. Ένα μας λέει ότι είναι παντελώς ανίκανος να επιλέγει συνεργάτες, διότι αν ο Λαφαζάνης ήταν ‘ούφο’ που δεν είχε καταλάβει ότι ο Μεντβέντεφ δεν είναι κομμουνιστής και η κυρία Βαλαβάνη και ο κύριος Ήσυχος, αν ο Πολάκης είναι αυτός που είναι, αν η Αχτσιόγλου είναι αυτή που είναι, αν ο Βαρουφάκης ήταν αυτός που ήταν, ποιος τους διάλεξε όλους αυτούς; Εγώ τους διάλεξα; Εσείς τους διαλέξατε; Ο Τσίπρας τους διάλεξε», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.