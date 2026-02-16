«Η σωστή ώρα» - Αρθρο του Γιώργου Παγάνη - Real.gr

Μέσα σε ένα ευμετάβλητο διεθνές περιβάλλον, το οποίο μοιάζει όλο και περισσότερο με καμουφλαρισμένο ναρκοπέδιο, η κυβέρνηση έχει την ευκαιρία να κάνει εκείνες τις αλλαγές που τα υπόλοιπα κόμματα (με κυβερνητική προοπτική) ούτε που θα τολμούσαν να θίξουν.

Η άποψη του ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΓΑΝΗ - ΠΗΓΗ: Realnews

Το άρθρο 86 (περί ευθύνης υπουργών) και το 103 (για τη μονιμότητα στο Δημόσιο) απαιτούν ευρύτερη συναίνεση. Ομως η αυστηρή αντίληψη ότι όποιος κάνει λαμογιά, «όσο δικός μας και αν είναι», θα παραδίδεται στη Δικαιοσύνη, είναι ένα πράγμα καινούργιο. Η αίσθηση καθήκοντος, η ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, η ελευθερία έκφρασης χωρίς κρατικό ρεβανσισμό, όλα αυτά είναι δουλειές που έπρεπε να γίνουν (και γίνονται) όχι μόνο σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά και στο πεδίο του ρεαλισμού.

Από την άλλη, το ζητούμενο για την κυβέρνηση είναι πλέον η ανάπτυξη να φτάσει στην τσέπη των πολιτών, ώστε να εξουδετερώσει τον αμείλικτο μηχανισμό που ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις και λέγεται… πορτοφόλι. Αλλωστε, ο Τσίπρας δεν έχασε πέντε φορές από τον Μητσοτάκη εξαιτίας της Συμφωνίας των Πρεσπών. Εχασε λόγω της υπερφορολόγησης. Η εμπέδωση της πολιτικής σταθερότητας, η δημιουργία εθνικής αυτοπεποίθησης στα ελληνοτουρκικά, η ταπεινοφροσύνη και οι απαντήσεις στον ωμό λαϊκισμό συμπληρώνουν τη λίστα της χρυσής συνταγής. Το θέμα είναι αν οι υπουργοί (όχι όλοι) μπορούν να ακολουθήσουν τον Μητσοτάκη σε αυτή την πορεία. Γιατί είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσει να κινείται με υψηλή ταχύτητα προς τον στόχο. Και δεν θα περιμένει όσους «ζαλίζονται» και «κατεβαίνουν».