Η συνάντηση Σαμαρά με Καραμανλή σε εκδήλωση - Φωτογραφίες - Real.gr

Σε εκδήλωση στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο με θέμα «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» έδωσαν το παρών οι πρώην πρωθυπουργοί, Αντώνης Σαμαράς και Κώστας Καραμανλής.

Μάλιστα, οι δύο πρώην πρωθυπουργοί είχαν θερμό εναγκαλισμό κατά τη συνάντησή τους στον χώρο.

Ο κ. Σαμαράς προσερχόμενος στην εκδήλωση άφησε νέες αιχμές κατά της κυβέρνησης για τη στάση της απέναντι στους αγρότες. «Το σίγουρο είναι ότι αυτοί που βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το τζόκερ», σχολίασε ο κ.Σαμαράς.

Το παρών στην εκδήλωση δίνουν μεταξύ άλλων, οι: Ευάγγελος Βενιζέλος, Βύρων Πολύδωρας, Κώστας Λαλιώτης, Νίκος Δένδιας, Αφροδίτη Λατινοπούλου, Πάνος Παναγιωτόπουλος, Λάκης Λαζόπουλος, Γιώργος Βλάχος, Μάριος Σαλμάς, Έλενα Κουντουρά, Πάνος Καμμένος, Ευάγγελος Αντώναρος, Βασιλική Θάνου και Νικήτας Κακλαμάνης, Γιώργος Μητσικώστας, Άρης Σπηλιωτόπουλος και Κώστας Ζαχαριάδης.