Η συνομιλία Κασσελάκη-Τζάκρη που διέρρευσε στα social media - Τι απάντησαν - Real.gr

Γραπτός διάλογος ανάμεσα στη Θεοδώρα Τζάκρη και τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανο Κασσελάκη, είδε το φως της δημοσιότητας, προκαλώντας αναστάτωση στους κόλπους του «Κινήματος Δημοκρατίας».

Πιο συγκεκριμένα, στο λογαριασμό μέσου κοινωνικής δικτύωσης της κ. Τζάκρη εμφανίστηκε ένα screenshot, σε μορφή ανάρτηση, που έδειχνε τον γραπτό διάλογο που είχε με τον πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας. Λίγα λεπτά αργότερα η ανάρτηση κατέβηκε.

Στ. Κασσελάκης: Έχει διχάσει πολύ κόσμο. Να μάθεις να ενώσεις. Αντιπρόεδρος είσαι.

Θ.Τζάκρη: Ποιον κόσμο; Δεν εχω μιλήσει με κανέναν! Ποιον δίχασα; Δεν απαντάς;

Στ. Κασσελάκης: Δεν έχω όρεξη. Θα δούμε τα αποτελέσματα που θα φέρεις όσο είμαι εκτός.

Θ. Τζάκρη: Ωραία λοιπόν για να τα δούμε! Για αυτά ήθελα να μιλήσουμε αλλά δεν με καταδέχεσαι!

Στ. Κασσελάκης: Δεν είμαι σε mood τώρα.

Κασσελάκης: «Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα»

«Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα τον εαυτό σας στον καθρέπτη. […] Μην ανησυχείτε. Μια χαρά είμαστε στο Κίνημα» αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter o Στέφανος Κασσελάκης.

«Όσοι ειρωνεύονται την Θεοδώρα Τζάκρη, μακάρι να είχαν το 1/10 από τα κότσια που έχει δείξει στη ζωή της, αλλά και μέσα στο συνέδριο-παρωδία. Έχει αντιμετωπίσει άπλετο σεξισμό και bullying στην καριέρα της. Έχει έρθει απέναντι σε τεράστια συμφέροντα και σε πιασμένους πολιτικούς. 22 χρόνια βουλευτής και δεν μπορεί να της προσάψει κανείς τίποτα. Μακάρι να της μοιάζατε. Μακάρι να της μοιάσουν πολλά κορίτσια που μεγαλώνουν σε αυτήν τη χώρα και να μπουν στην πολιτική, να προσφέρουν στην κοινωνία απέναντι στην τοξικότητα του βάλτου. Είμαι υπερήφανος για την Θεοδώρα και για όλα τα μέλη του Κινήματος. Μην πτοείστε – πεισμώστε» πρόσθεσε.

Δεν είμαι σε mood να απαντάω στα τρολ της Blue Skies – αλήθεια, πώς πάει η έρευνα του οικονομικού εισαγγελέα; – ούτε στα τρολ των Δημοκρατών του Μπουζουξίδικου – αλήθεια, το σώσατε το σπίτι σας; Εάν χαίρεστε επειδή ένα άτομο έπεσε θύμα ηλεκτρονικού εγκλήματος, κοιτάξτε καλύτερα… pic.twitter.com/HlOddb1KkI — Stefanos Kasselakis – Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) October 18, 2025

Θεοδώρα Τζάκρη: Προσφεύγει στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

Με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ανεξάρτητη βουλευτής και αντιπρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας», Θεοδώρα Τζάκρη δήλωσε ότι προσφεύγει στην Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μετά την δημοσιοποίηση ιδιαίτερης συνομιλίας με τον Στέφανο Κασσελάκη

«Άγνωστο σε εμένα πως, ενώ παρακολουθούσα την δοξολογία για την απελευθέρωση της Έδεσσας στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης, στις 11:01 διαδόθηκε μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Facebook απόσπασμα ιδιαίτερης συνομιλίας», ανέφερε η βουλευτής μέσω του προσωπικού της λογαριασμού στο Facebook.

Και συνέχισε: «Όποιοι, μέσω άγνωστης μεθόδου, έκαναν κάτι τέτοιο, προκειμένου να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να υπονομεύσουν το Κίνημα Δημοκρατίας είναι βαρύτατα εκτεθειμένοι. Ηθικά και πολιτικά».

«Άλλο ένα συμβάν παραβίασης προσωπικών δεδομένων με θύμα εμένα. Εξυπακούεται ότι θα το ερευνήσω μέχρι τέλους, έχοντας στο πλευρό μου τον Πρόεδρο του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανο Κασσελάκη με τον οποίο οι σχέσεις μας ήταν και είναι ισχυρές και αδιατάρακτες. Μαζί δίνουμε και θα δίνουμε τον αγώνα για την Δημοκρατία και το Κράτος Δικαίου», κατέληξε η Θεοδώρα Τζάκρη.