Η «τέχνη» μιας προαναγγελθείσας ματαίωσης - Το παρασκήνιο της...μη συνάντησης και ο ρόλος του Τραμπ - Real.gr

Η οριστική ματαίωση της συνάντησης, τουλάχιστον στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, επιβεβαιώθηκε και από ελληνική ανώτατη κυβερνητική πηγή, μετά το πέρας της συνάντησης του κ. Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Του Σπύρου Παπαδάκη

Την ενόχλησή της προσπαθεί να κρύψει και να διαχειριστεί η Αθήνα μετά την διπλωματική «απρέπεια» της Άγκυρας να ζητήσει την αναβολή της, λίγες ώρες πριν αυτή πραγματοποιηθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του real.gr το επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν από νωρίς «υποψιασμένο» πως κάτι «δεν πάει καλά», με την επικείμενη συνάντηση, καθώς υπήρχε για πολλές ώρες «διπλωματική σιγή».

Κατόπιν αυτού, στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, ξεκίνησαν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες με πολιτικούς συντάκτες που δεν βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να δημιουργήσουν επικοινωνιακά «αναχώματα», βλέποντας την αναβολή να…έρχεται!

Υπενθύμιζαν μάλιστα, τις… διαρροές των προηγούμενων ημερών σύμφωνα με τις οποίες η Αθήνα έκανε λόγο για «χαμηλές διπλωματικές πτήσεις» στην συνάντηση και για συνάντηση μόλις 30 λεπτών με ένα και μοναδικό θέμα συζήτησης… Την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Με την σκιά της «προειδοποίησης» του Κυριάκου Μητσοτάκη για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE – «Δεν μπορούν να μετέχουν στο πρόγραμμα SAFE χώρες οι οποίες απειλούν με πόλεμο μέλη της Ένωσης», έχει διαμηνύσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης- ο Ερντογάν, περίμενε μέχρι και την τελευταία στιγμή την «έγκριση» του Τράμπ, για να στείλει το μήνυμα στην ελληνική αποστολή: «Συνάντηση «γιοκ»…

Δεν είναι τυχαίο πως κατόπιν της αναβολής – που εξελίχθηκε σε ματαίωση – ανώτατη κυβερνητική πηγή απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με αναφορά τουρκικού δημοσιεύματος ότι «η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο ακυρώθηκε, καθώς η ελληνική πλευρά παραβίασε τη συμφωνία και ανακοίνωσε τη συνάντηση».

«Κατά την οργάνωση της συνάντησης, η δική μας πλευρά ήταν σαφής. Εμείς πάντα προαναγγέλλουμε τις συναντήσεις μας, η Τουρκία συνήθως δεν τις προαναγγέλλει. Το ραντεβού ήταν απολύτως κανονισμένο, ήταν συμφωνημένο και εμείς ανακοινώσαμε τη συνάντηση στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ», είπε.

Δεν παρέλειψε βέβαια η ανώτατη κυβερνητική πηγή να προσθέσει πως «από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν τελικά θα γίνει η συνάντηση. Το βλέπω πολύ δύσκολο αυτήν τη στιγμή, με βάση και το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, το οποίο είναι εξαιρετικά βαρύ την Τετάρτη. Αλλά κι αν δεν γίνει, θα υπάρξει ευκαιρία να τα πουν οι δύο ηγέτες κάποια άλλη στιγμή. Εξάλλου, ο Πρωθυπουργός έχει ήδη συναντηθεί επτά φορές με τον Πρόεδρο Ερντογάν και πάντα εμείς επιδιώκουμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας», ανέφερε.

Στο δια ταύτα, η συνάντηση ματαιώθηκε με τις «ευλογίες» του Λευκού Οίκου, χωρίς αυτό να σημαίνει πως υπάρχει δυσμένεια στις σχέσεις του Μεγάρου Μαξίμου με το Οβάλ γραφείο. Άλλωστε – όπως λένε στην Αθήνα – «η Chevron είναι εδώ». Τα «ήρεμα νερά» έχουν γίνει πλέον «αχαρτογράφητα νερά», σε μία περίοδο που σοβούν συνεχείς γεωπολιτικές εξελίξεις στην γειτονιά μας.

Μένει να φανεί αν μπορεί να υπάρξει συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τον κ. Ερντογάν στις 2 Οκτωβρίου, στο περιθώριο της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στην Κοπεγχάγη-εφόσον ο Τούρκος πρόεδρος τηρήσει το πρόγραμμα και ταξιδέψει στην πρωτεύουσα της Δανίας.