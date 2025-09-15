Η Τουρκία βγάζει το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις στο Αιγαίο για έρευνες - Με αντι-Navtex απαντά η Αθήνα - Real.gr

Με αντι – Navtex απαντά η Αθήνα στη Navtex που εξέδωσε η Άγκυρα, η οποία από σήμερα και για δέκα ημέρες θα διεξάγει επιστημονικές έρευνες με το ωκεανογραφικό «Πίρι Ρέις», σε περιοχές του Αιγαίου.

Μέσω του σταθμού της Σμύρνης έγινε η έκδοση της τουρκικής NAVTEX, δια της οποίας ανακοινώνεται η πρόθεση της Αγκυρας για διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών από το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις, σε θαλάσσιες περιοχές και πέριξ του κόλπου της Σμύρνης, δυτικά της Λέσβου, νότια της Χίου, μέχρι και τη νησίδα Καλόγερος, που είναι στο κέντρο του Αιγαίου.

Οι συγκεκριμένες περιοχές είναι μεν σε διεθνή ύδατα, το ζήτημα όμως που προκύπτει ουσιαστικά είναι ότι πρόκειται για περιοχές ελληνικής δικαιοδοσίας, όπου δηλαδή αρμόδιες για την έκδοση των σχετικών αδειών είναι μόνον οι ελληνικές αρχές.

Για αυτό και εκδόθηκε Αντι-Navtex από τον σταθμό της Λήμνου, όπου αναγράφεται σε αυτήν, το ζήτημα της αρμοδιότητας. Η Αθήνα βρίσκεται σε ετοιμότητα προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία του πλοίου, όταν βέβαια αυτή ξεκινήσει.

Προφανώς η Τουρκία, μέσω του ζητήματος της αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας στις εν λόγω περιοχές, εγείρει ουσιαστικά θέμα υφαλοκρηπίδας, δηλαδή θεωρεί παρανόμως ότι συγκεκριμένες περιοχές ανήκουν στην δική της δυνητική υφαλοκρηπίδα. Στη λογική ότι αυτή χαράσσεται με βάση τις ηπειρωτικές ακτές και αγνοώντας την ύπαρξη των ελληνικών νησιών, κατά παράβαση του Δικαίου της θάλασσας.

Το χρονικό εύρος της Navtex είναι από σήμερα και για 10 μέρες.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ