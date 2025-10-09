Η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στο Kontra 24 - Τι είπε για το 13ωρο - Real.gr

Στο επίκεντρο της συζήτησης με την Λουκία Γκάτσου στο στούντιο του Kontra Channel, βρέθηκαν τα εργασιακά.

«Είναι μια κατ΄εξαίρεσην διάταξη, αυτή εφαρμόζεται για να είμαστε ακριβείς, 37,5 ημέρες το χρόνο, μπορεί να εφαρμοστεί, καμία άλλη ημέρα παραπάνω. Άρα το 8ωρο δεν καταργείται, είναι ένα θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα πάνω στο οποίο έγιναν επίπονοι εργασιακοί αγώνες και το σεβόμαστε ως κυβέρνηση και το υπερασπιζόμαστε», σημείωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αννα Ευθυμίου σχετικά με το 13ωρο.

Δείτε το βίντεο στο 7:30: