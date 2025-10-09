Quantcast
Η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στο Kontra 24 - Τι είπε για το 13ωρο - Real.gr
Η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στο Kontra 24 – Τι είπε για το 13ωρο

09:00, 09/10/2025
Στο επίκεντρο της συζήτησης με την Λουκία Γκάτσου στο στούντιο του Kontra Channel, βρέθηκαν τα εργασιακά.

«Είναι μια κατ΄εξαίρεσην διάταξη, αυτή εφαρμόζεται για να είμαστε ακριβείς, 37,5 ημέρες το χρόνο, μπορεί να εφαρμοστεί, καμία άλλη ημέρα παραπάνω. Άρα το 8ωρο δεν καταργείται, είναι ένα θεμελιώδες εργασιακό δικαίωμα πάνω στο οποίο έγιναν επίπονοι εργασιακοί αγώνες και το σεβόμαστε ως κυβέρνηση και το υπερασπιζόμαστε», σημείωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Αννα Ευθυμίου σχετικά με το 13ωρο.

Δείτε το βίντεο στο 7:30:

