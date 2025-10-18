Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχώρησε από εκπομπή του ΣΚΑΪ - «Δεν θα έχετε σχόλιο γι’ αυτό από εμένα...» - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Πρόωρα αποχώρησε από την πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, καθώς ενοχλήθηκε από τη θεματολογία της συζήτησης.

Η ένταση προκλήθηκε όταν η Φαίη Μαυραγάνη ρώτησε για το νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα με τίτλο «Ιθάκη». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε έντονα, δηλώνοντας: «Αν συνεχίσετε να με ρωτάτε, θα φύγω», επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πιο ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία.

«Αχ, μη μου ξεκινάτε έτσι. Δεν ήρθα γι’ αυτό. Φαίη μου γλυκιά, δεν θα κάνω αυτή τη κουβέντα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Δεν θα έχετε σχόλιο γι’ αυτό από εμένα. Είναι σημαντικό όταν υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα και πάρα πολλά ζητήματα για τα οποία όσοι είμαστε πραγματικά ταγμένοι να υπηρετήσουμε την κοινωνία, δίνουμε την ψυχή μας, πριν από 2 μέρες πέρασε το εκτρωματικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά, υπάρχουν θέματα που καίνε τον κόσμο. Οι δρόμοι είναι καρμανιόλες, δεν θα αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο συστηματικά για να μιλάμε για ανύπαρκτα θέματα» απάντησε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Αφού η δημοσιογράφος επέμεινε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανώς εκνευρισμένη είπε, «Εγώ θα φύγω κυρία Μαυραγάνη. Εντάξει. Όχι, όχι. Εσείς κάνετε μια διαφήμιση σε μια ανύπαρκτη συνθήκη και προάγετε αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό ο οποίος είναι ανύπαρκτος και ανενεργός, και φέρατε τώρα εμένα που δίνω μια μάχη 24 ώρες το 24ωρο στη Βουλή να σας κάνω σχόλιο. Όχι. Δεν πειράζει. Θα τον καλέσετε να σας τα πει κι εγώ θα φύγω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει κυρία Μαυραγάνη. Δεν πειράζει… Λυπάμαι πάρα πολύ. Αν θέλετε να κάνετε διαφήμιση στον Τσίπρα… Όχι, λυπάμαι πάρα πολύ» και έβγαλε το μικρόφωνο αποχωρώντας από το πλατό.