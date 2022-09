«Η Τουρκία ψάχνει άλλοθι για θερμό επεισόδιο»: Η ανάλυση του Κ. Φίλη -Βίντεο

O αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε σε όλα τα παραπάνω.

«Η Τουρκία ψάχνει για άλλοθι. Το κλωθογυρίζει το ζήτημα και έχει εξαντλήσει τα διπλωματικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να πείσει δήθεν τη διεθνή κοινότητα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Φίλης όσον αφορά το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης των νησιών.

«Πρέπει να περιμένουμε κάποια κίνηση επί του πεδίου»

«Αυτό που πρέπει να περιμένουμε είναι κάποια κίνηση που θα μπορούσε να γίνει επί του πεδίου. Δηλαδή, θα μπορούσε να είναι μια ενέργεια μπλοκαρίσματος, παρεμπόδισης κάποιου πλοίου το οποίο την επόμενη φορά θα μπορούσε να μεταφέρει στρατιωτικό οπλισμό προς τα νησιά. Αυτό θα μπορούσε να γίνει σε διεθνή χωρικά ύδατα κατά πάσα πιθανότητα αλλά και πάλι θα ήταν μια παράνομη ενέργεια από πλευράς Τουρκίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Συνεπώς, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε αυτό το σενάριο κι εμείς πρέπει να θωρακιστούμε διπλωματικά, νομικά και στρατιωτικά για να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια ενέργεια. Το ερώτημα όμως σε αυτήν την περίπτωση είναι ποιος θα επιλέξει να ρίξει την πρώτη σφαίρα αν κι εφόσον κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο» κατέληξε ο κ. Φίλης.

Δένδιας: «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας»

«Η Τουρκία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πρόσφατη αναταραχή για να υπονομεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα, είτε είναι στον Καύκασο είτε στο Αιγαίο», υπογράμμισε νωρίτερα ο Νίκος Δένδιας.

Σαφές μήνυμα στις αναθεωρητικές χώρες, ότι «οι ρεβιζιονιστικές πολιτικές θα αποτύχουν», έστειλε από το Ερεβάν ο υπουργός Εξωτερικών. Ο Νίκος Δένδιας, κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Αρμένιο ομόλογό του Αραράτ Μιρζουάν, τόνισε ότι η Τουρκία, την οποία «φωτογράφισε» ως μια ρεβιζιονιστική δύναμη, προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την πρόσφατη αναταραχή για να υπονομεύσει την ειρήνη και τη σταθερότητα.

Ο υπουργός Εξωτερικών έκανε λόγο για κλιμάκωση της τουρκικής ρητορικής. «Μόλις χθες, η Τουρκία διαμαρτυρήθηκε ότι η Ελλάδα στέλνει μερικά αμυντικά όπλα στο ελληνικό νησί της Λέσβου. Αυτό έγινε ενώ η Ελλάδα ενεργούσε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας, καθώς αυτές οι υποχρεώσεις απορρέουν από τη Συνθήκη της Λωζάνης. Η Τουρκία διαμαρτύρεται γιατί η Ελλάδα δεν αφήνει τα εδάφη της ανυπεράσπιστα. Ποιος; Η Τουρκία που έχει εκδώσει casus belli, απειλή πολέμου κατά της Ελλάδας και έχει τον μεγαλύτερο αποβατικό στόλο λίγα μίλια μακριά από τα νησιά του Αιγαίου», σημείωσε ο Νίκος Δένδιας.

Συνεχίζοντας, επανέλαβε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη και πρόθυμη να συμμετάσχει σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με την Τουρκία, με βάση το Διεθνές Δίκαιο, διαμηνύοντας παράλληλα ότι «είμαστε επίσης έτοιμοι να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας». «Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τη χώρα μας. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας» τόνισε με σαφήνεια.

