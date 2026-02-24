Ηχηρό «ναι» των αποδήμων σε επιστολική ψήφο και τριεδρική περιφέρεια - Real.gr

Με τη συντριπτική πλειοψηφία των εκπροσώπων των αποδήμων να λέει ηχηρό «ναι» στη δυνατότητα για επιστολική ψήφο αλλά και στη σύσταση τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων ολοκληρώθηκε στη Βουλή η συνεδρίαση ακρόασης φορέων επί του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Την ώρα μάλιστα που η εισαγωγή της δυνατότητας και για αυτοπρόσωπη συμμετοχή των αποδήμων στην ψηφοφορία εισήχθη μετά τη δημόσια διαβούλευση προκειμένου να καμφθούν ενστάσεις της αντιπολίτευσης εκπρόσωποι των φορέων με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού Σέτα Θεοδωρίδου υποστήριξαν ότι προκειμένου να μην προκαλείται σύγχυση θα έπρεπε οι απόδημοι να ψηφίζουν μόνο επιστολικά.

Κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος κάλεσε τα κόμματα να υπερψηφίσουν όχι μόνο τη ρύθμιση για την επιστολική ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού αλλά και αυτή για τη σύσταση τριεδρικής περιφέρειας προκειμένου η νέα διάταξη να ισχύσει από τις αμέσως επόμενες εθνικές εκλογές και όχι από τις μεθεπόμενες.

Ο κ. Λιβάνιος άφησε αιχμές για όσους διατυπώνουν τον ισχυρισμό ότι οι Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό «δεν θα υφίστανται τις συνέπειες της ψήφου τους» . Όπως σχολίασε, τέτοιου είδους επιχειρήματα υπονοούν ότι οι απόδημοι θα μπορούσαν να «κάνουν ζημιά», τονίζοντας ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να επιλέγει ελεύθερα το κόμμα ή τον υποψήφιο της προτίμησής του.

Αναφερόμενος στη διαδικασία εγγραφής των εκλογέων εκτός επικράτειας, υπογράμμισε ότι απλοποιείται, παραμένοντας ωστόσο – όπως σημείωσε – από τις αυστηρότερες διεθνώς. Διευκρίνισε ότι όπου δεν λειτουργεί εκλογικό κέντρο, όπως για παράδειγμα σε πόλεις του εξωτερικού, οι ψηφοφόροι θα μπορούν να ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα μέσω επιστολικής ψήφου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ζήτημα της τριεδρικής έδρας, απαντώντας στις επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί. Όπως εξήγησε, η πρόβλεψη αυτή δεν αποκλείει τα κόμματα από το να συμπεριλάβουν επιπλέον υποψηφίους στα ψηφοδέλτιά τους, ενώ χαρακτήρισε τη ρύθμιση «εκτίμηση πρώτης εφαρμογής».

Σε ό,τι αφορά τον σταυρό προτίμησης, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κατάργησή του δεν είναι πρακτικά εφικτή, καθώς αποτελεί βασικό στοιχείο της επιλογής του εκλογέα. Παράλληλα, σημείωσε ότι, θεωρητικά, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ξεχωριστές εκλογικές περιφέρειες σε περιοχές όπως η Ωκεανία, ωστόσο κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε ζητήματα αναλογικότητας εάν ο αριθμός των ψηφοφόρων ήταν πολύ μικρός.