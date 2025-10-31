Ίδρυμα Βουλής: Πράσινο φως από το Ελεγκτικό Συνέδριο στην οικονομική διαχείριση του 2024 - Real.gr

Quantcast
16:34, 31/10/2025
«Αναδείχθηκε η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση»
του Γιώργου Λυκουρέντζου

Πλειάδα ευμενών παρατηρήσεων και θετικών σχολίων γύρω από την οικονομική διαχείριση του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για το 2024 περιλαμβάνει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Πρόκειται για την Έκθεση Κατασταλτικού Ελέγχου Δαπανών και Υποχρεώσεων του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για το οικονομικό έτος 2024, έτος κατά το οποίο Πρόεδρος του Ιδρύματος ήταν ο τότε Πρόεδρος της Βουλής και νυν Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ.Κωνσταντίνος Τασούλας.

Στο πεδίο των συμπερασμάτων της έκθεσης αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι:

  • διενεργήθηκαν νομίμως και κανονικώς οι πληρωμές των εντελλομένων δαπανών
  • δεν αναδείχθηκαν αδυναμίες στο σύστημα εσωτερικών δικλίδων του φορέα
  • η καταγραφή του συνόλου των πραγματοποιημένων δαπανών και υποχρεώσεων στις οικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης χρήσης ανέδειξε χρηστή δημοσιονομική διαχείριση εκ μέρους του φορέα χωρίς ιδιαίτερες αδυναμίες.

