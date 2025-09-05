Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ: Ανακοινώσεις και δηλώσεις, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το δημοσίευμα του Reuters και η απάντηση της Αθήνας - Real.gr

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ βρέθηκε στο επίκεντρο δημόσιων τοποθετήσεων. O ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Ενεργειακής Πολιτικής Γιάννης Μανιάτης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τοποθετήθηκαν σχετικά, μιλώντας στον Realfm.

Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, τόνισε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο και το Ισραήλ αποτελεί έργο γεωστρατηγικής σημασίας, με εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή υποστήριξη. Όπως σημείωσε, η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη στην υλοποίηση αυτού του έργου κοινού ενδιαφέροντος της ΕΕ, το οποίο, πέρα από την ευρωπαϊκή στήριξη, εδράζεται στο Διεθνές Δίκαιο και συνεπώς δεν απαιτείται οποιαδήποτε άδεια για να προχωρήσει. Η κατασκευή του θα συνεχιστεί βάσει του προγραμματισμού της αναδόχου εταιρείας.

Στο ίδιο πνεύμα, αλλά αναφερόμενος και στις πρόσφατες τοποθετήσεις από την κυπριακή πλευρά, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας σε ερώτηση κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Πιο συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου. «Οι δηλώσεις του Κύπριου υπουργού Οικονομικών δημιουργούν εύλογα ερωτήματα για την οικονομική βιωσιμότητα του έργου, ο πρωθυπουργός έχει πει εδώ και πολύ καιρό ότι μία πολύ σημαντική διάσταση είναι ο επιμερισμός του κόστους, κανείς δεν προτείνει ότι το έργο πρέπει να πληρωθεί εξ ολοκλήρου από τον Έλληνα φορολογούμενο, λαμβάνουμε αμφίσημα μηνύματα για το έργο… ως ελληνική κυβέρνηση θέλουμε τη συνέχιση του έργου. Επίσης, στη γνώση της ελληνικής κυβέρνησης δεν έχει περιέλθει η οποιαδήποτε όχληση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το GSI. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ξεκαθαρίσει τη θέση της η κυπριακή πλευρά, επαναλαμβάνουμε πως το έργο είναι καίριας σημασίας για την ελληνική κυβέρνηση» τόνισε.

Σχολιάζοντας τις εξελίξεις, ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και καθηγητής Ενεργειακής Πολιτικής, Γιάννης Μανιάτης μίλησε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, επεσήμανε: «Αδιανόητο σε ένα τέτοιο έργο να απαντάει η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση η μία στην άλλη με δημόσιες ανακοινώσεις.»

Έρευνα Ευρωπαίων εισαγγελέων για το έργο καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Ευρωπαίοι εισαγγελείς διερευνούν πιθανά ποινικά αδικήματα που σχετίζονται το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ύψους 1,9 δισεκατομμυρίων ευρώ για την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου ηλεκτρικού καλωδίου που θα συνδέει την Ευρώπη με την ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Κύπρου και την εισαγγελική αρχή, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο ΑΔΜΗΕ, διαχειριστής του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευάζει το καλώδιο Great Sea Interconnector για να συνδέσει τα ευρωπαϊκά και κυπριακά δίκτυα μεταφοράς και αργότερα να επεκταθεί στο Ισραήλ.

«Το έργο έχει πληγεί από πολλαπλές καθυστερήσεις και η Λευκωσία ζήτησε διευκρινίσεις σχετικά με το κόστος και τη βιωσιμότητά του. Η Ελλάδα επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της στο έργο τον Μάρτιο, μετά από αναφορές ότι είχε σταματήσει για οικονομικούς και γεωπολιτικούς λόγους», αναφέρει το πρακτορείο.

Ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε αργά την Τετάρτη (3/9) σε δημοσιογράφους ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα για «πιθανά ποινικά αδικήματα». «Η EPPO (European Public Prosecutor’s Office) επιβεβαιώνει ότι διεξάγει έρευνα», ανέφερε η υπηρεσία σε γραπτή απάντηση στο Reuters. Διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, προκειμένου να μην τεθεί σε κίνδυνο το αποτέλεσμα της έρευνας».

Ο ΑΔΜΗΕ, όπως αναφέρει το Reuters, αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ «εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει ενεργά το έργο, δήλωσε ότι η Ελλάδα δεν είχε λάβει καμία ενημέρωση σχετικά με την έρευνα».

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης μιλώντας στο realfm 97,8 και την εκπομπή του Σπύρου Παπαδάκη και της Στεφανίας Κασίμη δήλωσε «Ας μας πει πρώτα η Κύπρος αν το θέλει και εδώ είμαστε», απαντώντας στην κριτική που γίνεται στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, σχετικά με τις εξελίξεις στη σύνδεση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου με υποθαλάσσιο καλώδιο.

«Αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους», ανέφερε χθες ο υπουργός Οικονομικών Κύπρου Μάκης Κεραυνός.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΑΔΜΗΕ που ζητά να καταβληθούν από την Κύπρο συνολικά €125 εκατ., προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η φάση κατασκευής Ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί τμηματικά με ετήσιες δόσεις 25 εκατομμυρίων για το διάστημα 2025-2029.

«Mε τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατομμυρίων δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Κύπρου.

«Οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου στέλνουν ένα αμφίσημο μήνυμα, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά … Η ηλεκτρική διασύνδεση είναι πολύ σημαντικό έργο και είναι πολύ σημαντικό η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση της. Εάν η Κύπρος κάνει πίσω το έργο μπορεί να γίνει; Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου περνάει μέσα και από την Κύπρο», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews.

Ο πρόεδρος της Κύπρου από την πλευρά του επιμένει ότι το έργο είναι σημαντικό και διατυπώνει ότι η θέση της κυβέρνησής του παραμένει αναλλοίωτη ζητώντας όμως ρήτρες εγγύησης και αξιοπιστίας και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων από τον ΑΔΜΗΕ.

«Εργο στρατηγικής σημασίας έργο που μας ενδιαφέρει έργο που θα βοηθήσει στην ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου. Ο ΑΔΜΗΕ ο φορέας υλοποίησης έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και αναμένουμε να υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις έτσι ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε στις δικές μας υποχρεώσεις», σημείωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την ονομασία GREAT SEA INTERCONNECTOR έχει χαρακτηριστεί από την κομισιόν ως έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος καθώς συνεισφέρει στην ενεργειακή μετάβαση, αξιοποιώντας τις ΑΠΕ, αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, προσδίδει ενεργειακή ασφάλεια και προάγει την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών Για όλους αυτούς τους λόγου εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. €.

«Είναι σημαντικό έργο και είναι ένα έργο που θέλουμε πολύ να υλοποιηθεί», δήλωσε η Εκπρόσωπος Ε.Ε., Άνα Καϊζά.

«Το καλώδιο είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό. Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας αφορά τις διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (…) Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Έχει εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με κινήσεις και έχει εκφραστεί με φορείς. Απομένει τι θέλει να κάνει η Κύπρος. (…) Το καλώδιο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο πρέπει να διαμοιραστεί», ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Το καλώδιο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί είναι ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη και για την Κύπρο. Μιλάμε για ηλεκτρική διασύνδεση. Υπάρχει και οικονομική διάσταση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Η εκπρόσωπος του Ελληνικού ΥΠΕΞ τονίζει πως το έργο θα συνεχιστεί βάσει του χρονοδιαγράμματος.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μείζονος σημασία για την Κύπρο γιατί με την ολοκλήρωσή του θα τερματίσει τον ενεργειακό της απομονωτισμό, τονίζουν κυβερνητικές πηγές.