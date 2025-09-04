Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: «Σημαντικό έργο» υποστηρίζουν Αθήνα και Ε.Ε. – Επιφυλάξεις της Λευκωσίας για τη βιωσιμότητά του - Real.gr

Την ώρα που η Αθήνα παραμένει σταθερή στη θέση για την αναγκαιότητα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου, μέσω του υποθαλάσσιου καλωδίου, επισημαίνοντας εκ νέου τη μεγάλη γεωστρατηγική και ενεργειακή σημασία του έργου, ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου εκφράζει τις επιφυλάξεις του σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα του GSI επικαλούμενος ανεξάρτητες οικονομικές μελέτες.

«Αυτό το έργο δεν είναι βιώσιμο, με τους συγκεκριμένους όρους», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Κύπρου Μάκης Κεραυνός.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο ΑΔΜΗΕ που ζητά να καταβληθούν από την Κύπρο συνολικά €125 εκατ., προκειμένου να χρηματοδοτηθεί η φάση κατασκευής Ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί τμηματικά με ετήσιες δόσεις 25 εκατομμυρίων για το διάστημα 2025-2029.

«Mε τα σημερινά οικονομικά, τεχνικά και γεωπολιτικά δεδομένα που χαρακτηρίζουν το έργο, η πληρωμή του ποσού των 25 εκατομμυρίων δεν είναι μια απλή υπόθεση. Χρειάζεται πρώτα η διασφάλιση κάποιων σοβαρών παραμέτρων», τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Κύπρου.

«Οι δηλώσεις του κ. Κεραυνού που αμφισβητούν τη βιωσιμότητα του έργου στέλνουν ένα αμφίσημο μήνυμα, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά … Η ηλεκτρική διασύνδεση είναι πολύ σημαντικό έργο και είναι πολύ σημαντικό η κυπριακή πλευρά να ξεκαθαρίσει άμεσα τη θέση της. Εάν η Κύπρος κάνει πίσω το έργο μπορεί να γίνει; Η ηλεκτρική διασύνδεση της Κύπρου περνάει μέσα και από την Κύπρο», ανέφερε ο υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤnews.

Ο πρόεδρος της Κύπρου από την πλευρά του επιμένει ότι το έργο είναι σημαντικό και διατυπώνει ότι η θέση της κυβέρνησής του παραμένει αναλλοίωτη ζητώντας όμως ρήτρες εγγύησης και αξιοπιστίας και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων από τον ΑΔΜΗΕ.

«Εργο στρατηγικής σημασίας έργο που μας ενδιαφέρει έργο που θα βοηθήσει στην ενεργειακή απεξάρτηση της Κύπρου. Ο ΑΔΜΗΕ ο φορέας υλοποίησης έχει αναλάβει κάποιες δεσμεύσεις και αναμένουμε να υλοποιήσει αυτές τις δεσμεύσεις έτσι ώστε και εμείς να ανταποκριθούμε στις δικές μας υποχρεώσεις», σημείωσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την ονομασία GREAT SEA INTERCONNECTOR έχει χαρακτηριστεί από την κομισιόν ως έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος καθώς συνεισφέρει στην ενεργειακή μετάβαση, αξιοποιώντας τις ΑΠΕ, αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου, προσδίδει ενεργειακή ασφάλεια και προάγει την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών Για όλους αυτούς τους λόγου εγκρίθηκε χρηματοδότηση ύψους 657 εκατ. €.

«Είναι σημαντικό έργο και είναι ένα έργο που θέλουμε πολύ να υλοποιηθεί», δήλωσε η Εκπρόσωπος Ε.Ε., Άνα Καϊζά.

«Το καλώδιο είναι ενταγμένο στον ευρωπαϊκό ενεργειακό σχεδιασμό. Δεν είναι εθνικό σχέδιο της Ελλάδας αφορά τις διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. (…) Η δέσμευση της κυβέρνησης είναι συγκεκριμένη. Έχει εκφραστεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με κινήσεις και έχει εκφραστεί με φορείς. Απομένει τι θέλει να κάνει η Κύπρος. (…) Το καλώδιο δεν μπορεί να πληρωθεί μόνο από τον Έλληνα φορολογούμενο πρέπει να διαμοιραστεί», ο αντιπρόεδρος κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Το καλώδιο είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο εμείς θέλουμε να ολοκληρωθεί είναι ένα σημαντικό έργο για την Ευρώπη και για την Κύπρο. Μιλάμε για ηλεκτρική διασύνδεση. Υπάρχει και οικονομική διάσταση», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Η εκπρόσωπος του Ελληνικού ΥΠΕΞ τονίζει πως το έργο θα συνεχιστεί βάσει του χρονοδιαγράμματος.

Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μείζονος σημασία για την Κύπρο γιατί με την ολοκλήρωσή του θα τερματίσει τον ενεργειακό της απομονωτισμό, τονίζουν κυβερνητικές πηγές.