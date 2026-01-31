Ιμια - Βουλή: Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 31ης Ιανουαρίου 1996 - Real.gr

Το real.gr φέρνει στο φως το ιστορικό ντοκουμέντο από τη θυελλώδη συνεδρίαση λίγες ώρες μετά την κρίση των Ιμίων και τη συντριβή του ελληνικού ελικοπτέρου.

Ένα ιστορικό ντοκουμέντο φέρνει σήμερα στο φως το real.gr αποκαλύπτοντας 30 χρόνια μετά τα πρακτικά της θυελλώδους συνεδρίασης της Βουλής των Ελλήνων στις 31 Ιανουαρίου 1996 λίγες μόνο ώρες μετά την συντριβή του ελικοπτέρου στα Ίμια και τον θάνατο των ηρώων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού Παναγιώτη Βλαχάκου, Χριστόδουλου Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψού.

Στη συνείδηση του κόσμου η συνεδρίαση της 31ης Ιανουαρίου μένει ζωντανή για το “ευχαριστώ” του Κώστα Σημίτη στους Αμερικανούς. Ωστόσο η προσεκτική μελέτη των πρακτικών όχι μόνο της 31ης Ιανουαρίου αλλά και των προηγούμενων ημερών δείχνουν το πως η κυβέρνηση Σημίτη κατάφερε να απωλέσει μέσα σε μια ημέρα ένα από τα σημαντικότερα όπλα που είχε στα χέρια της. Την πλήρη στήριξη της αντιπολίτευσης, την ενότητα του Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού.

Τις ημέρες εκείνες η Βουλή συζητούσε τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης του Κώστα Σημίτη ο οποίος λίγες ημέρες πριν είχε εκλεγεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ Πρωθυπουργός έπειτα από την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Από τις 28 Ιανουαρίου οπότε και οι άνδρες του Πολεμικού Ναυτικού διαπίστωσαν την ύπαρξη τουρκικής σημαίας στα Ίμια, στη Βουλή επικρατεί μεγάλη αναστάτωση. Οι πολιτικές δυνάμεις στη Βουλή γίνονται ένα και στέλνουν προς την Τουρκία ένα ξεκάθαρο μήνυμα ενότητας του ελληνικού λαού και υπεράσπισης των ελληνικών εδαφών. “Δεν θα παραδώσουμε ούτε σπιθαμή γης” ήταν η φράση που ακουγόταν χαρακτηριστικά από όλους.

30 Ιανουαρίου 1996

Η συνεδρίαση της 30ης Ιανουαρίου, λίγες μόνο ώρες πριν την τραγωδία του ελικοπτέρου άρχισε με τον Κώστα Σημίτη να υιοθετεί πολύ σκληρή ρητορική έναντι της Τουρκίας αποσπώντας το χειροκρότημα από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου. Διαβεβαίωνε ότι η ελληνική σημαία παραμένει και ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι ο Κώστας Σημίτης μιλά για μία βραχονησίδα. Η αρχική του τοποθέτηση καταγράφεται στα πρακτικά ως εξής:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης) : “Η προκλητική ενέργεια της ανάρτησης της τουρκικής σημαίας και όσα ακολούθησαν εκ μέρους της Τουρκίας επιδιώκουν να επιβάλλουν στην Ελλάδα διαπραγματεύσεις για ανύπαρκτο θέμα. Σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες , τους κανόνες του διεθνούς δικαίου και σειρά πραγματικών γεγονότων που αποδεικνύουν την άσκηση Ελληνικής κυριαρχίας μέχρι σήμερα στη βραχονησίδα, η βραχονησίδα είναι ελληνική. Οι τουρκικοί ισχυρισμοί δεν έχουν καμία απολύτως βάση.

(χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες στη Βουλή)

Δεν υπάρχουν περιθώρια διαπραγματεύσεων σε ανύπαρκτα ζητήματα που αφορούν την κυριαρχία μας . (…) Η ελληνική σημαία παραμένει. Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας . Με σύνεση και αποφασιστικότητα χειριζόμαστε το ζήτημα.

(χειροκροτήματα από όλες τις πτέρυγες της Βουλής).

Τον λόγο αμέσως μετά ζητά ο τότε Πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης Αντώνης Σαμαράς προτείνοντας ψήφισμα της Βουλής όμως ο λόγος δίνεται στον τότε Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Μιλτιάδη Έβερτ. Ο Έβερτ μιλά για απαράδεκτες προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας και εν μέσω χειροκροτημάτων από όλες τις πτέρυγες της Βουλής λέει: “Πρέπει να αντιληφθούν οι Τούρκοι ότι ο Ελληνικός Λαός είναι ενωμένος. Να το καταλάβουν όλοι. Δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω. Ξέρουμε να υπερασπιζόμαστε τα πάτρια εδάφη μας. Το έχει αποδείξει η ιστορία μας. Γι ‘ αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα δεν θα ασκήσουμε καμία απολύτως κριτική. Θα περιμένουμε να τελειώσει η κρίση . Κι αν χρειαστεί κύριε Πρωθυπουργέ -όλη η αντιπολίτευση είναι εδώ- να γίνει σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για να αντιμετωπίσουμε την εξέλιξη αυτών των γεγονότων. Είμαστε όλοι ενωμένοι”.

Μετά τον Μ. Εβερτ τον λόγο έλαβε ο Αντώνης Σαμαράς ζητώντας την έκδοση ομόφωνου ψηφίσματος από όλους στο οποίο θα καταδικάζεται και θα καταγγέλεται η τουρκική πολιτική των προκλήσεων. “Πιστεύω ότι μπροστά σε αυτές τις κρίσιμες ώρες μπορούμε να δείξουμε ότι ολόκληρος ο πολιτικός κόσμος της χώρας είναι ενωμένος και αποφασισμένος να μην επιτρέψει καμία αμφισβήτηση της εθνικής μας κυριαρχίας”, λέει ο Αντώνης Σαμαράς.

31 Ιανουαρίου 1996

Οι ώρες παιρνούν και το καλό κλίμα αρχίζει να διαταράσσεται. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα και λίγες ώρες πριν από τη συντριβή του ελικοπτέρου στα Ίμια ο βουλευτής της Ν.Δ Βαγγέλης Μεϊμαράκης λαμβάνει τον λόγο και να λέει: “Θεωρούμε απαράδεκτο να είναι η Βουλή σε λειτουργία και να συζητά προγραμματικές δηλώσεις και βασικοί Υπουργοί να συζητούν στα κανάλια για τα ελληνοτουρκικά. Και ιδιαίτερα επισημαίνουμε ότι μόλις προ ολίγου ακούσαμε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας τον κ. Αρσένη σε ιδιωτικό κανάλι να εξαγγέλει κατά κάποιο τρόπο μερική επιστράτευση και να εξαγγέλει ότι μέχρι τις 12 το πρωί η κατάσταση θα είναι πολύ θερμή και θα υπάρχει ένταση”.

Η συνεδρίαση εκείνης της ημέρας λύεται στις 00:15 της 31ης Ιανουαρίου και ορίζεται συνέχιση εργασιών στις 10:30 το πρωί. Λίγα μέτρα μακρύτερα στο γραφείο του Πρωθυπουργού στη Βουλή εκτυλίσσεται ένα άλλο θρίλερ καθώς με απόφαση του Κώστα Σημίτη το ΚΥΣΕΑ θα συνεδρίαζε εκεί. Τα ξημερώματα το ελικόπτερο με επιβαίνοντες τους αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού Έκτορα Γιαλοψό, Παναγιώτη Βλαχάκο και Χριστόδουλο Καραθανάση αφού πρώτα έχει επιβεβαιώσει την ύπαρξη Τούρκων κομάντος πάνω στη μία βραχονησίδα συντρίβεται. Λίγη ώρα αργότερα επιβάλλεται η υποστολή της σημαίας και η αποχώρηση ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων από την περιοχή με την περίφημη συμφωνία “No troops, no ships, no flags”.

Το “ευχαριστώ” του Σημίτη στους Αμερικανούς

Η συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής αρχίζει στις 11:23 το πρωί υπό τη σκιά της τραγωδίας με τη συντριβή του ελικοπτέρου αλλά και την αποχώρηση των δυνάμεων από τα Ίμια. Ο Κώστας Σημίτης παίρνει αμέσως τον λόγο όμως το κλίμα δεν έχει καμία σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Στο πρώτο κιόλας λεπτό της συνεδρίασης ο Σημίτης διακόπτεται συνεχώς από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας . Τα πρακτικά είναι αποκαλυπτικά:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβερνήσεως):

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω μια δήλωση, σε σχέση με τα γεγονότα, σήμερα το βράδυ και χθες. Η Ελληνική Κυβέρνηση πέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων…

(Έντονες διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας-Θόρυβος, Κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ περισσότερη υπευθυνότητα. Παρακαλώ, δεν είναι δυνατόν…

ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΓΙΟΒΑΝΟΥΔΑΣ: Μας κοροϊδεύετε.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΛΙΑΚΟΣ: Την εθνική ταπείνωση, την λέτε επιτυχία!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβερνήσεως):

Θα χρησιμοποιήσω τη γλώσσα εκείνη, η οποία δείχνει πως είναι πράγματι τα γεγονότα.

Η Ελληνική Κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της ΙΜΙΑ και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η απεμπλοκή επετεύχθη, χωρίς καμία απολύτως διαπραγμάτευση με την τουρκική πλευρά. Ματαιώθηκε έτσι η επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις, σε σχέση με το νομικό καθεστώς των βραχονησίδων.

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΧΑΪΤΙΔΗΣ: Με τη σημαία, τι έγινε;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβερνήσεως):

Η βραχονησίδα ΙΜΙΑ είναι και θα παραμείνει ελληνική.

Θέλω να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάμεις για το…

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Αίσχος, αίσχος!

(Έντονες διαμαρτυρίες από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας – Κωδωνοκρουσίες)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Ντροπή, αίσχος. Να μη μας εμπαίζουν κύριε Πρόεδρε

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΡΙΝΟΣ: Είμαι αιγαιοπελαγίτης και είναι ντροπή αυτά που κάνετε. Εγκαταλείψατε τα νησιά μας.

(Έντονες διαμαρτυρίες – κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Παρακαλώ δεν είδε μόνο ένας συνάδελφος σ’ αυτήν την Αίθουσα. Όλοι έχουμε την ίδια ευαισθησία, δεν δικαιούθε δύο-τρεις να πλειοδοτείτε. Παρακαλώ, καθίστε στις θέσεις σας.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΠΥΡΙΟΥΝΗΣ: Όπου υπάρχει φωνή δεν υπάρχει ευαισθησία.

(Θόρυβος, κωδωνοκρουσίες)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, συνεχίστε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβερνήσεως): Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω τη δήλωσή διότι οι κύριοι έχουν τη δυνατότητα να πουν μετά τη γνώμη τους. Αυτή είναι η λειτουργία του Κοινοβουλίου.

ΕΝΑΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ (Από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας): Ξεπουλάτε την Ελλάδα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβερνήσεως): Η Ελληνική Κυβέρνηση επέτυχε την απεμπλοκή των ελληνικών και τουρκικών δυνάμεων στο χώρο της ΙΜΙΑ και την αποκλιμάκωση της κρίσης. Η απεμπλοκή επετεύχθη χωρίς καμία απολύτως διαπραγμάτευση με την τουρκική πλευρά. Ματαιώθηκε έτσι η επιδίωξη της Τουρκίας να εξαναγκάσει την Ελλάδα σε διαπραγματεύσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των βραχονησίδων. Η βραχονησίδα ΙΜΙΑ είναι και θα παραμείνει ελληνική.

(Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

Θέλω να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάμεις για το υψηλό φρόνημα και την ετοιμότητα που επέδειξαν. Θέλω να εκφράσω τη λύπη για το χαμό των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων κατά την εκτέλεση του καθήκοντός τους. Θέλω να ευχαριστήσω την Κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.

(Όρθιοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διαμαρτύρονται. Κωδωνοκρουσίες)

Μ. ΕΒΕΡΤ: Σε τέτοιες περιπτώσεις οι Πρωθυπουργοί κάνουν χαρακίρι

Ο Κ. Σημίτης ολοκληρώνει εν μέσω μεγάλης αναστάτωσης την ομιλία του και τον λόγο λαμβάνει ο Μιλτιάδης Έβερτ. Ο Έβερτ μιλά για ανικανότητα της κυβέρνησης που οδήγησε σε εθνική ταπείνωση και μιλά για εγκατάλειψη ελληνικού εδάφους το οποίο συνιστά προδοσία. Υπενθυμίζει ότι μόλις μια ημέρα πριν ο Σημίτης δήλωνε πως η σημαία παραμένει , φράση για την οποία χειροκροτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία όμως διακόπτεται από τον βουλευτή Βαρσάμη Γιοβανούδα ο οποίος σύμφωνα με τα πρακτικά φώναξε: “Οι προδότες στο Γουδί”.

Ο Έβερτ δείχνει πως είχε ενημέρωση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και εξαπολύει σφοδρή επίθεση στον Κ. Σημίτη και καταλήγει με την περίφημη φράση καλώντας τον να παραιτηθεί πριν να λάβει ψήφο εμπιστοσύνης και να κάνει χαρακίρι.

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ: Υπήρξε στρατιωτική ενέργεια εκ μέρους των Τούρκων, με αποτέλεσμα την κατάληψη του εθνικού εδάφους, έστω και για λίγες ώρες. Και έφυγαν όταν αυτοί το επεδίωξαν και το ήθελαν.Η Κυβέρνηση με τη στάση της εξέθεσε τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, που ήταν έτοιμες να πράξουν το καθήκον τους. Η Κυβέρνηση φέρει αποκλειστικά τη μεγάλη ευθύνη. (…) Απεμπολήσατε, κύριε Πρωθυπουργέ και κύριοι Υπουργοί, κυριαρχικά δικαιώματά μας, υποστείλατε ταπεινωτικά την ελληνική σημαία, ικανοποιώντας τουρκικές απαιτήσεις. Αποδείξατε την αναξιότητά σας, την ατολμία σας και το επικίνδυνο της πολιτικής σας πριν λάβετε καν ψήφο εμπιστοσύνης. Ένα πράγμα σας μένει: Να παραιτηθείτε. (Χειροκροτήματα από την Πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας) Σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι Πρωθυπουργοί και οι Υπουργοί δεν προκαλούν το Κοινοβούλιο. Κάνουν χαρακίρι”.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Πρωτοφανής εθνική ήττα

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση Σημίτη εξαπολύει μετά τον Μ.Εβερτ και ο Αντώνης Σαμαράς μιλώντας για πρωτοφανή εθνική ήττα. Λέει ότι σαν να μην έφτανε η καρπαζιά ευχαριστήσαμε και τους Αμερικάνους ενώ εξαπολύει επίθεση και στη διεθνή κοινότητα για τη στάση της. “Τσαλακώσατε την υπερηφάνεια του λαού, τρώσατε το γόητρο και το κύρος της χώρας αλλά και του στρατού” λέει ο Αντώνης Σαμαράς. Στο κλείσιμο της ομιλίας του ο κ. Σαμαράς είπε το εξής: “Ξεκινώντας να ανεβώ στο βήμα ακούστηκε από βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας ότι θα υποστηρίξω το ΠΑΣΟΚ. Σας δηλώνω λοιπόν ότι υποστηρίζω τη θέση του κ. Εβερτ κι εμείς αποχωρούμε”. Ήταν πιθανότατα η πρώτη και η τελευταία φορά που ο Αντώνης Σαμαράς χειροκροτήθηκε από τους βουλευτές της Ν.Δ ως πρόεδρος της Πολιτικής Άνοιξης.

ΑΛ. ΠΑΠΑΡΗΓΑ: Γιατί ευχαριστείτε τους Αμερικανούς κύριε Σημίτη;

Ο Κώστας Σημίτης μπαίνει στο στόχαστρο και της τότε γγ του ΚΚΕ Αλέκας Παπαρήγα. “Περιμέναμε ότι ο κ. Σημίτης θα ερχόταν και θα μας μιλούσε για κυβερνητική επιτυχία. Αλλά το ότι θα ευχαριστούσε τους Αμερικανούς ε ειλικρινά αυτό δεν το περιμέναμε. Γιατί τους ευχαριστήσατε κύριε Σημίτη; Επειδή διαπραγματεύτηκαν εκ μέρους σας εις βάρος της Ελλάδας; Σηκώσατε χθες τους τόνους για τη σημαία. Βγάζετε τώρα τη σημαία και ούτε γάτα ούτε ζημιά”, είπε μεταξύ άλλων η Αλέκα Παπαρήγα.

Η επίθεση βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στον Γ. Αρσένη

Με τη Νέα Δημοκρατία και την Πολιτική Άνοιξη να έχουν αποχωρήσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Γεράσιμος Αρσένης λαμβάνει τον λόγο έχοντας απέναντί του μόνο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ. Η αναφορά του Αρσένη πως η απόφαση για την υποστολή της σημαίας δεν επεβλήθη αλλά ήταν απόφαση του ΚΥΣΕΑ προκαλεί την οργισμένη αντίδραση από τα έδρανα του ΠΑΣΟΚ με βουλευτές να ζητούν εξηγήσεις γιατί δεν έστειλε στράτευμα και στη δεύτερη βραχονησίδα. Ο διάλογος είναι χαρακτηριστικός:

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Θέλω να πω ότι για τις Ένοπλες Δυνάμεις

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΡΑΚΑΤΟΥΛΑΣ: Και για τη σημαία.

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ: Δεν ετέθη ζήτημα σημαίας. Η συμφωνία η οποία είχε επιτευχθεί -έτσι εμείς καταλάβαμε στο ΚΥΣΕΑ- ήταν η αποχώρηση των πλοίων, των φρουρών. Το θέμα της σημαίας δεν είχε συζητηθεί. Άρα, το θέμα της σημαίας δεν ήταν μια επιβολή από τη μεριά της συμφωνίας, αλλά μια πράξη κατά την κρίση του ΚΥΣΕΑ και της κυβέρνησης.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Δεν ήταν απόφαση του ΚΥΣΕΑ;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ (Υπ. Εθνικής Άμυνας): Ο κ. Πάγκαλος μας είπε ότι το θέμα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ: Ήταν απόφαση του ΚΥΣΕΑ;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ (Υπ. Εθνικής Άμυνας): Δεν θα σας μιλήσω για το ΚΥΣΕΑ, κύριε συνάδελφε.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ: Ήταν ομόφωνη;

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ (Υπ. Εθνικής Άμυνας): Είναι λεπτό αυτό το θέμα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ: Η υποστολή της σημαίας ήταν ομόφωνη απόφαση; Ναι ή όχι; Με μια κουβέντα

(Θόρυβος από την Πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ (Υπ. Εθνικής Άμυνας): Υπήρχε μία πολύ λεπτή, αλλά σημαντική διαφορά. Αν η ελληνική σημαία υποστελλόταν υπό επιβολή όρων συμφωνίας, πράγμα

που δεν έγινε κατά τη γνώμη του ΚΥΣΕΑ, διότι δεν ήταν στην πρόταση που έγινε σε μας η υποστολή της σημαίας ή αν η υποστολή της σημαίας έγινε με την αποχώρηση της φρουράς για να προστατευθεί και η σημαία και να αποφεύγονται επεισόδια στο μέλλον. Αυτό το αφήνω στην κρίση σας, αλλά σας λέω ποιο ήταν τι σκεπτικό

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Μας προστατεύετε με το να ταπεινώνεται

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ (Υπ. Εθνικής Άμυνας): Σας παρακαλώ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑΣ: Με την υποστολή της σημαίας…

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΣΕΝΗΣ (Υπ. Εθνικής Άμυνας): Σας παρακαλώ.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Κ. Μπαντουβάς λέει: “Δεν μιλάμε για βοσκοτόπια. Μιλάμε για το Έθνος. Πρέπει να ενημερωθεί το Έθνος. Δεν είναι δυνατόν προσωπικές σκοπιμότητες εδώ να γίνουν αιτία να φιμώσουμε τη Βουλή. Να μας πει ο Υπουργός γιατί δεν έστειλε στρατό και στη δεύτερη νησίδα”.

Αμέσως μετά τον λόγο λαμβάνει ο τότε ΥΠ.ΕΞ Θ.Πάγκαλος και εκεί αποκαλύπτεται το μπαλάκι των ευθυνών μεταξύ του ΥΠΕΞ και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας . Με τον Γεράσιμο Αρσένη να δείχνει ως υπεύθυνο για την υποστολή της σημαίας τον Θ.Πάγκαλο , ο Πάγκαλος με τη σειρά του όταν ερωτάται από τον Κ. Μπαντουβά γιατί επετράπη στους Τούρκους να ανεβούν στη δεύτερη νησίδα λέει: “ “δεν είμαι αρμόδιος να σας απαντήσω εγώ”.

Προς το τέλος της συνεδρίασης ο Γεράσιμος Αρσένης πιέζεται ξανά από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι υποστηρίζουν ότι δοκιμάστηκε η μαχητική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων. Επιμένει ότι αν πηγαίναμε σε μάχη η Ελλάδα θα κέρδιζε και αποδίδει την κατάληψη της βραχονησίδας από Τούρκους κομάντος στο πλαίσιο στατιστικών δεδομένων λάθους που μπορεί να συμβεί και στο πληρέστερο επιχειρησιακό σχέδιο.