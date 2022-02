ΗΠΑ: Απελαύνονται 12 Ρώσοι διπλωμάτες - μέλη του ΟΗΕ

Μέχρι τις 7 Μαρτίου τα μέλη της διπλωματικής αποστολής της Ρωσίας στον ΟΗΕ έχουν λάβει εντολή να φύγουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε ο Ρώσος πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη, Βασίλι Νεμπένζια.

Ενώ είχε μόλις ξεκινήσει μια συνέντευξη Τύπου, ο Νεμπένζια ζήτησε από τους παριστάμενους να του δώσουν ένα λεπτό για να απαντήσει σε ένα μήνυμα που έλαβε στο κινητό του. Στη συνέχεια είπε ότι μόλις πληροφορήθηκε για την απέλαση των διπλωματών από τις ΗΠΑ.

«Αυτή είναι μια κακή είδηση», σχολίασε.

The U.S. has informed the Russian Mission that we are beginning the process of expelling 12 intelligence operatives from the Russian Mission who have abused their privileges of residency in the U.S. by engaging in espionage activities that are adverse to our national security.