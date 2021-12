ΗΠΑ: Σφοδρή χιονόπτωση αναμένεται στο Κολοράντο, μετά τις τεράστιες πυρκαγιές - Βίντεο

«Θα κάνει πολύ κρύο όταν θα γιορτάζουμε τον ερχομό του νέου έτους, απόψε» και «το χιόνι θα πέφτει στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής (του Ντένβερ) τα μεσάνυχτα» ανέφερε η NWS του Μπόλντερ.

Οι νιφάδες του χιονιού θα είναι καλοδεχούμενες από τους κατοίκους που πλήττονται από την πυρκαγιά Μάρσαλ, λόγω της οποίας τουλάχιστον 33.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Τεράστιες φλόγες έβαψαν κόκκινο τον ουρανό της Πολιτείας και οι ριπές του ανέμου, που έφταναν ακόμη και τα 160 χιλιόμετρα την ώρα, σάρωσαν την Πολιτεία, περιπλέκοντας το έργο των πυροσβεστών που έδιναν μάχη με μια ασυνήθιστη για την εποχή πυρκαγιά.

Apocalyptic views of the #MarshallFire in Louisville, Colorado. Mind boggling what has happened today. #COwxpic.twitter.com/D4RRdhMXGU