Ιστορική απόφαση στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ παραπέμπεται για κατάχρηση εξουσίας αντιμετωπίζοντας πιθανή καθαίρεση

Πρόκειται για ιστορική απόφαση στις ΗΠΑ αφού είναι ο τρίτος Πρόεδρος που αντιμετωπίζει παρόμοια παραπομπή.

BREAKING: In historic votes, US House Judiciary Cmte. moves to advance 2 articles of impeachment against President Trump for full votes in the US House. https://t.co/fGXcs0KBdE