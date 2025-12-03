«Ιθάκη»: LIVE η παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Real.gr

Στις 19:00 αναμένεται να ξεκινήσει η εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» στο θέατρο «Παλλάς».

Δέιτε Live την παρουσίαση του βιβλίου από το Θέατρο Παλλάς.

Πλλήθος κόσμου, αλλά και αρκετά πολιτικά πρόσωπα της Αριστεράς, θα δώσουν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού.

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Παρουσίαση – Συντονισμός:

Δημοσιογράφος Alpha TV: Μαρία Νικόλτσιου

Δημοσιογράφος Σκάϊ-Η Καθημερινή: Αντώνης Αντζολέτος

Στο θέατρο Παλλάς δίνουν το παρών και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, αλλά και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Επιπλέον, στην εκδήλωση βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι Πέτρος Κόκκαλης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Γιαννούλης, Κώστας Ζαχαριάδης, Στέφανος Τζουμάκας, Αθηνά Λινού, Γιάννης Μαντζουράνης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος Καραμέρος, Κώστας Ζουράρις κ.ά. Παρόντες και η Έφη Αχτσιόγλου με τον Νίκο Παππά, για τους οποίους ο πρώην πρωθυπουργός κάνει αναφορά στο βιβλίο του.

Οι διοργανωτές τιμούν μάλιστα τον στενό συνεργάτη του πρώην πρωθυπουργού, Αλέκο Φλαμπουράρη, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, κρατώντας μία θέση για εκείνον, με ένα τριαντάφυλλο.