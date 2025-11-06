«Ιθάκη»: O Αλέξης Τσίπρας ηχογραφεί το βιβλίο του σε audiobook - BINTEO - Real.gr

Το πολυσυζητημένο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, «Ιθάκη», δεν θα είναι διαθέσιμο μόνο για ανάγνωση, καθώς ο πρώην πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα είναι διαθέσιμο σε audiobook.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αλέξης Τσίπρας ανέβασε ένα βίντεο, στο οποίο εικονίζεται ο ίδιος να ηχογραφεί την «Ιθάκη» του.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Για τις ανάγκες του audioBook της “Ιθάκης” ηχογραφήσαμε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice.

Το μεγαλύτερο μέρος έχει ηχογραφηθεί με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη. Κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από εμένα.

Ομολογώ η ανάγνωση του κειμένου ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία.

Διαβάζοντας ξανά και αφηγούμενος τα κείμενά μου, ένιωθα τα ίδια -ίσως και ισχυρότερα- συναισθήματα από αυτά της πρώτης γραφής.

Καλή ακρόαση!»

Ολόκληρο το βίντεο από την ανάγνωση του προλόγου από την Ιθάκη: