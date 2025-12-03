«Ιθάκη»: Ποιοι δίνουν το παρών στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Εικόνες & βίντεο - Real.gr

Πλήθος κόσμου, πολίτες, στελέχη και φίλοι του χώρου δίνουν το «παρών» στο «Παλλάς» όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».

Ειδικότερα, στην εκδήλωση δίνουν το παρών μεταξύ άλλων οι Σωκράτης Φάμελλος, Αλέξης Χαρίτσης, Διονύσης Τεμπονέρας, Ευάγγελος Αποστολάκης, Πέτρος Κόκκαλης, Κατερίνα Νοτοπούλου, Κώστας Μπάρκας, Μίλτος Ζαμπάρας, Βασίλης Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Συμεών Κεδίκογλου, Δώρα Αυγέρη, Γιάννης Ραγκούσης, Χρήστος Γιαννούλης, Κώστας Ζαχαριάδης, Γιάννης Δραγασάκης, Ρένα Δούρου, Λούκα Κατσέλη, Στέφανος Τζουμάκας, Αθηνά Λινού, Γιάννης Μαντζουράνης, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Γιάννης Σαρακιώτης, Χρήστος Σπίρτζης, Γιώργος Καραμέρος και Κώστας Ζουράρις.

