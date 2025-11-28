Οι εκδόσεις Gutenberg σας προσκαλούν την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στο Θέατρο Παλλάς (Βουκουρεστίου 5) στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη».
Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Ιωάννα Λαλιώτου, Καθηγήτρια Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Αντώνης Λιάκος, Ιστορικός – Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Ευγενία Φωτονιάτα, Συντονίστρια του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα, Δρ. Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος Χουλιαράκης, Δρ. Οικονομολόγος, Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών (2015-2019)
Στη συνέχεια θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα
Παρουσίαση – Συντονισμός:
Δημοσιογράφος Alpha TV: Μαρία Νικόλτσιου
Δημοσιογράφος Σκάϊ-Η Καθημερινή: Αντώνης Αντζολέτος
Ώρα προσέλευσης: 18.30
Ώρα έναρξης: 19.00