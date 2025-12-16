Κ. Χατζηδάκης: Επιστρέφουν 160 εκατομμύρια ευρώ σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη βασική ενίσχυση - Real.gr

Επιμένει στον διάλογο με τους αγρότες η κυβέρνηση.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Στα 160 εκατομμύρια ευρώ φθάνει το ποσό το οποίο θα επιστρέψει σε αγρότες και κτηνοτρόφους από τη βασική ενίσχυση μετά τους διασταυρωτικούς ελέγχους από την ΑΑΔΕ όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Μιλώντας κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο».

Παράλληλα ο κ. Χατζηδάκης συγκεκριμενοποίησε τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας ως εξής:

• Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.

• Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

• Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Ο κ. Χατζηδάκης επεσήμανε ακόμη ότι σήμερα καταβάλλονται επιπλέον 490 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες και μέχρι το τέλος του χρόνου θα καταβληθούν άλλα 600 εκατ., φτάνοντας συνολικά τις πληρωμές στα 3,8 δισ. ευρώ. Υπενθύμισε τις παρεμβάσεις των προηγούμενων ετών (μείωση ΦΠΑ σε ζωοτροφές, λιπάσματα και αγροτικά εφόδια, μείωση της φορολογίας για τους αγρότες, επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, αποζημιώσεις για τον Daniel, καταβολή για πρώτη φορά του Αποζημιωτικού Μέτρου 23) και πρόσθεσε:

«Ο αγροτικός τομέας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η κρίση μπορεί και πρέπει να γίνει ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα για την Ελληνική Γεωργία. Περιμένουμε τους εκπροσώπους των αγροτών μας τις επόμενες μέρες. Είμαστε αποφασισμένοι να δείξουμε τη μεγαλύτερη δυνατή κατανόηση, και βέβαιοι πως και εκείνοι θα δείξουν τη μεγαλύτερη δυνατή υπευθυνότητα» είπε.