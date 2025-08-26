Κ. Χατζηδάκης: Προτεραιότητα να δώσουμε νέα αναπτυξιακή πνοή στη Δυτική Μακεδονία - Real.gr

Συνάντηση με βουλευτές των νομών Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας, τον περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και δημάρχους της Δυτικής Μακεδονίας, είχε την Δευτέρα το απόγευμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, θέματα της συζήτησης αποτέλεσαν η υλοποίηση του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, τα έργα υποδομών στην περιφέρεια, οι πρωτοβουλίες για την προσέλκυση περαιτέρω επενδύσεων, καθώς και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο κ. Χατζηδάκης, αφού άκουσε τις τοποθετήσεις των τοπικών εκπροσώπων, υπογράμμισε ότι «αποτελεί στοίχημα τόσο για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και για εμένα προσωπικά να πετύχει η προσπάθεια για δίκαιη μετάβαση στη Δυτική Μακεδονία». Και πρόσθεσε: «Είναι προτεραιότητά μας να κρατήσουμε όρθια τη Δυτική Μακεδονία και να της δώσουμε νέα αναπτυξιακή πνοή».

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης δεσμεύτηκε για τρεις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από πλευράς του το αμέσως επόμενο διάστημα:

1. Θα στείλει επιστολή στους υπουργούς της κυβέρνησης, ώστε, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να υπάρχει σε όλα τα νομοσχέδια που θα κατατίθενται ειδική πρόβλεψη για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. «Η ρήτρα απολιγνιτοποίησης δεν είναι θεωρία, έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε μια σειρά από πρωτοβουλίες. Αποτελεί, ωστόσο, πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την προσπάθεια, ειδικά στις λιγνιτικές περιοχές», τόνισε ο κ. Χατζηδάκης.

2. Θα καθιερωθεί, σε τακτική βάση, διυπουργική σύσκεψη με τα συναρμόδια υπουργεία για ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο αυτά να αντιμετωπίζονται κατά προτεραιότητα και με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα.

3. Θα εξεταστούν στοχευμένα ζητήματα που αφορούν σε καθυστερήσεις, όσον αφορά την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων στην περιοχή, για τα οποία ενημερώθηκε σχετικά από τους τοπικούς εκπροσώπους.

Επιπλέον, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παρέθεσε ενδεικτικά πρωτοβουλίες, οι οποίες σχετίζονται με την εφαρμογή της ρήτρας απολιγνιτοποίησης:

1. Διπλασιάστηκε η μοριοδότηση της εντοπιότητας στις προσλήψεις του Δημοσίου για τους δήμους της Δυτικής Μακεδονίας, με τον ν. 5149/2024.

2. Στον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο προβλέφθηκε ειδική μεταχείριση για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, με υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς των υψηλότερων ενισχύσεων.

3. Τα έργα που κατατίθενται στην Κυβερνητική Επιτροπή Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας θα χαρακτηρίζονται μείζονος σημασίας, προκειμένου να προχωρούν γρήγορα οι διαδικασίες ωρίμανσης και η υλοποίησή τους.

4. Στην πρωτογενή παραγωγή, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι αυτή με την υψηλότερη κατανομή πόρων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενώ παράλληλα εφαρμόζεται μεγαλύτερο ποσοστό συγχρηματοδότησης για τις κρατικές ενισχύσεις και τις ιδιωτικές επενδύσεις.

5. Στις δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης, λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, είτε με αυξημένο ποσοστό επιδότησης, είτε με προτεραιοποίηση μέσω των βαθμοημερών.

Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ακόμα μια σειρά από βασικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης για τη Δυτική Μακεδονία:

1. Κονδύλια 3,7 δισ. ευρώ κατευθύνονται στην περιφέρεια μέσω διαφόρων πηγών χρηματοδότησης, με κύρια το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, όταν επί σειρά ετών το ΠΕΠ της Δυτικής Μακεδονίας ήταν της τάξεως των 500 εκατ. ευρώ. «Δεν διεκδικούμε τα εύσημα, αλλά από πλευράς χρημάτων είναι τα περισσότερα που έπεσαν ποτέ σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια της κυβέρνησης στην ευρύτερη περιφέρεια», υπογράμμισε ο κ. Χατζηδάκης. Ταυτόχρονα υποστηρίζεται η υλοποίηση μιας σειράς από ιδιωτικές επενδύσεις.

2. Επιλύθηκε το ζήτημα της τηλεθέρμανσης. Και την ίδια στιγμή προχωρούν έργα φυσικού αερίου, αναπτύσσοντας το δίκτυο σε πολλές περιοχές.

3. Σε σχέση με την παιδεία και την υγεία, προωθείται η ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Δημιουργούνται νέες φοιτητικές εστίες με 350 κλίνες. Επεκτείνονται και αναβαθμίζονται, ακόμα, τα νοσοκομεία της περιφέρειας, ενώ δημιουργείται νέα πτέρυγα στο Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης.

4. Έχουν εγκριθεί ήδη 5 μεγάλα επενδυτικά σχέδια και πάνω από 600 επενδυτικά σχέδια από πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα οποία αντιστοιχούν σε 2,5 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί 31 εντάξεις, προϋπολογισμού 262 εκατ. ευρώ, για ένα ευρύ φάσμα έργων και δράσεων.

5. Στα προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, δίνεται έμφαση στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

«Δεν ισχυρίζομαι ότι λύθηκαν όλα τα ζητήματα. Ο ίδιος τόνισα ότι πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη Δυτική Μακεδονία. Την ίδια όμως στιγμή, έχουμε υποχρέωση να σιγουρέψουμε ότι, τώρα που μπήκαν τα θεμέλια, θα περάσουμε σε μια νέα εποχή, με νέες επενδύσεις, όπως στην ενέργεια, στον τουρισμό και στην πρωτογενή παραγωγή. Να στηρίξουμε την προσπάθεια για να έχουν η Δυτική Μακεδονία και οι κάτοικοι ένα καλύτερο μέλλον», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κ. Θανάσης Κοντογεώργης, ο βουλευτής ΝΔ Κοζάνης Στάθης Κωνσταντινίδης, ο βουλευτής ΝΔ Κοζάνης κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος, ο βουλευτής ΝΔ Γρεβενών κ. Αθανάσιος Σταυρόπουλος, η βουλευτής ΝΔ Καστοριάς κ. Μαρία Αντωνίου, ο βουλευτής ΝΔ Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου, ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γιώργος Αμανατίδης, ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και δήμαρχος Άργους Ορεστικού κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου, ο δήμαρχος Αμυνταίου κ. Ιωάννης Λιάσης, ο δήμαρχος Γρεβενών κ. Κυριάκος Ταταρίδης, ο δήμαρχος Νεστορίου κ. Χρήστος Γκοσλιόπουλος, ο δήμαρχος Βελβεντού κ. Εμμανουήλ Στεργίου, ο δήμαρχος Βοΐου κ. Χρήστος Ζευκλής, ο δήμαρχος Εορδαίας κ. Παναγιώτης Πλακεντάς, ο δήμαρχος Κοζάνης κ. Ιωάννης Κοκκαλιάρης, ο δήμαρχος Πρεσπών κ. Γεώργιος Στεργίου και ο αντιδήμαρχος Βοΐου κ. Χρήστος Παραλής.