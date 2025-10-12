Κ. Χατζηδάκης: Τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες - Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης - Real.gr

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΑΘΗΝΑ
14°C
Στο μικρόφωνο:
«Live Βραδιές στον Real FM» με τον Γιώργο Στυλιανάκη
Αμέσως μετά:
Ρίτσα Μπιζόγλη - Νίκος Ρογκάκος
Κ. Χατζηδάκης: Τα μνημεία των ηρώων δεν είναι χώροι για διαμαρτυρίες – Είμαι κατάπληκτος από τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης
19:30, 12/10/2025
Ισραήλ - Χαμάς: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων
23:35
12/10
ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν τα γκαζάκια έξω από το παράρτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης
20:25
12/10
Στο νοσοκομείο ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
16:00
12/10
«Έσβησε» το όνειρο για την Εθνική… Εχασε 3-1 στη Δανία - ΒΙΝΤΕΟ
23:54
12/10
ΒΙΝΤΕΟ: «Κόκκινο» το πρώτο ντέρμπι της σεζόν: Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός 90-86
20:57
12/10
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Απόδραση με το σκάφος στην Αίγινα
18:15
12/10
Ο Aλέξης Μινωτής σε μια από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού θεάτρου – Σπάνια φωτογραφία από το 1938
22:10
12/10
6 προειδοποιητικά σημάδια καρδιακής προσβολής – Εμφανίζονται συνήθως έναν μήνα πριν
08:34
11/10
Έκλεισε θέση για τις ΗΠΑ η Κροατία
23:59
12/10
«Έσβησε» το όνειρο για την Εθνική… Εχασε 3-1 στη Δανία - ΒΙΝΤΕΟ
23:54
12/10
Μαρία Ναυπλιώτου: «Έχω ζήσει σχέσεις που θεωρώ γάμους»
23:45
12/10
Ισραήλ - Χαμάς: Τις επόμενες ώρες η απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων
23:35
12/10
Στην Ελλάδα ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό
23:30
12/10
Ελβετία: Συγκρούσεις κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης - 20 τραυματίες
23:15
12/10
Harry-Meghan: Νέα αμήχανη στιγμή στο κόκκινο χαλί
23:09
12/10
Γέννησε η Νεσχάν Μουλαζίμ-Έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι
23:00
12/10
Βγήκατε στη σύνταξη μετά τον Μάιο του 2016; Δείτε πώς θα λάβετε αναδρομικά έως και 15.000 ευρώ
07:01
06/10
Μαίρη Χρονοπούλου: Eκαναν αναλήψεις χρημάτων μετά τον θάνατό της
07:05
06/10
Η κόρη του Ρουβά και της Ζυγούλη μεγάλωσε και ανοίγει τα φτέρα της - ΦΩΤΟ
07:06
07/10
Ακρίβεια: Δείτε τα αποκαλυπτικά στοιχεία έρευνας της Marc
07:11
06/10
Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Η πρόταση γάμου είναι γεγονός!
07:09
06/10
Φρίκη στον Κολωνό: Στο εδώλιο για απειλές στη 12χρονη
07:07
06/10
Μάριος Καπότσης - Ελευθερία Κοντογεώργη: Φρέσκος έρωτας
07:08
06/10
Ατομικές ρυθμίσεις για χρέη στα ταμεία - Ολα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το «κούρεμα» των προσαυξήσεων
07:00
06/10
