Κ.Πιερρακάκης: Οικονομία είναι οι άνθρωποι και όχι απλώς οι αριθμοί  - Real.gr

Διαθέτουμε πλέον το κύρος ,την αξιοπιστία και τη δυνατότητα να συμβάλλουμε ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Με τη φράση ότι «η οικονομία είναι άνθρωποι και όχι απλώς αριθμοί», ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας έδωσε τον βασικό τόνο της ομιλίας του στη Βουλή για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2026, περιγράφοντας ένα οικονομικό σχέδιο που –όπως υποστήριξε– δεν διαχειρίζεται το παρελθόν, αλλά χαράσσει το μέλλον της χώρας.

Ο Υπουργός χαρακτήρισε τον νέο Προϋπολογισμό ως «προϋπολογισμό εποχής», σημειώνοντας ότι η Ελλάδα, μετά από δεκαπέντε χρόνια κρίσεων και προσαρμογών, έχει περάσει πλέον σε φάση ωριμότητας και σταθερότητας. «Δεν είναι προϋπολογισμός άμυνας ούτε αποκατάστασης», ανέφερε, «αλλά προϋπολογισμός μιας χώρας που έχει ξανακερδίσει το δικαίωμα να σκέφτεται μακροπρόθεσμα. Επέμεινε στο ζήτημα της αξιοπιστίας και του κύρους της χώρας λέγοντας ότι η χώρα διαθέτει πλέον τη δυνατότητα προφανώς μετά και την εκλογή του ιδίου στη θέση Προέδρου του Eurogroup να συμβάλει ενεργά στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών εξελίξεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με ρυθμό 2,2% το 2025 και 2,4% το 2026, ξεπερνώντας συστηματικά τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται στο 2,2% το 2026. Παράλληλα, οι επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν το 17,7% του ΑΕΠ, καλύπτοντας ένα χρόνιο επενδυτικό κενό και επιβεβαιώνοντας –όπως σημείωσε– τη μετάβαση της Ελλάδας σε μια οικονομία παραγωγής και εξωστρέφειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην αγορά εργασίας, με την ανεργία να υποχωρεί στο 8,6% το 2026, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008, ενώ οι εξαγωγές καταγράφουν αύξηση άνω του 50% σε σύγκριση με το 2010, στοιχείο που αποτυπώνει τη σταδιακή αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου.

Πλεονάσματα με κοινωνικό αποτύπωμα

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η δημοσιονομική επίδοση της χώρας δημιουργεί πλεονάσματα, τα οποία δεν παραμένουν «λογιστικά μεγέθη», αλλά επιστρέφουν στην κοινωνία. Όπως ανέφερε, η υγεία ενισχύεται με υπερδιπλάσιους πόρους σε σχέση με το 2019, ενώ αυξημένες είναι οι δαπάνες για παιδεία, άμυνα, κοινωνική ασφάλιση και δημόσιες επενδύσεις.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Προϋπολογισμός του 2026 προβλέπει τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στη φορολογία φυσικών προσώπων των τελευταίων δεκαετιών, με παρεμβάσεις ύψους 2,9 δισ. ευρώ για το 2026 και επιπλέον 2 δισ. ευρώ για το 2027. Ο Υπουργός σημείωσε ότι οι καθαρές αμοιβές έχουν αυξηθεί κατά περίπου 32% σε σχέση με το 2019, υπερκαλύπτοντας τον σωρευτικό πληθωρισμό, ενώ ο κατώτατος μισθός θα ξεπεράσει συνολικά το 40% αύξηση έως το 2026. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών. Μεταξύ άλλων, καθιερώνεται σε μόνιμη βάση η ενίσχυση των 250 ευρώ για τους συνταξιούχους, μειώνονται φορολογικοί συντελεστές, καταργείται σταδιακά η προσωπική διαφορά και αυξάνονται οι καθαρές αποδοχές εργαζομένων από τον Ιανουάριο του 2026.

Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές ελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες ακινήτων και ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς και ακριτικούς οικισμούς, με μείωση ή και μηδενισμό του ΕΝΦΙΑ, καθώς και μείωση ΦΠΑ σε νησιωτικές και παραμεθόριες περιοχές. Όπως τόνισε ο Υπουργός, οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται σε μια συνολική προσπάθεια αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος και ενίσχυσης της περιφέρειας.

Χρέος, αξιοπιστία και επενδύσεις

Σημαντικό μέρος της ομιλίας αφιερώθηκε στη μείωση του δημόσιου χρέους, με την Ελλάδα –σύμφωνα με τον Υπουργό– να επιτυγχάνει τη μεγαλύτερη και ταχύτερη αποκλιμάκωση χρέους στην ΕΕ. Από το 154,2% του ΑΕΠ το 2024, το χρέος εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει στο 138,2% το 2026, με προοπτική να πέσει κάτω από το 120% έως το 2029.

Η στρατηγική αυτή, όπως ανέφερε, ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας, μειώνει το κόστος δανεισμού και δημιουργεί ευνοϊκότερο περιβάλλον για επενδύσεις, κάτι που αποτυπώνεται και σε εξελίξεις όπως η ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο δίκτυο της Euronext.

«Η οικονομία είναι άνθρωποι»

Κλείνοντας, ο Υπουργός επανέλαβε ότι πίσω από κάθε δημοσιονομικό δείκτη βρίσκονται άνθρωποι που πιέζονται από την καθημερινότητα. «Η οικονομία είναι άνθρωποι», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι ο Προϋπολογισμός του 2026 δεν υπόσχεται εύκολες λύσεις, αλλά αποτυπώνει μια επιλογή συνέχειας, ευθύνης και σοβαρότητας, με στόχο μια ανάπτυξη που να αντέχει στον χρόνο και να αφορά το σύνολο της κοινωνίας