Quantcast
Κ. Τσιάρας: «Μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινούν πληρωμές στους παραγωγούς» - Real.gr
real player

Κ. Τσιάρας: «Μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινούν πληρωμές στους παραγωγούς»

21:45, 09/10/2025
Κ. Τσιάρας: «Μέσα στο επόμενο διάστημα ξεκινούν πληρωμές στους παραγωγούς»

«Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και συνεργασία η αντιμετώπιση της ευλογιάς», τονίζει ο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα ξεκινήσει μια σειρά πληρωμών προς τους παραγωγούς όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας κατά τη διάρκεια τρίωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε με φορείς, αγρότες, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους παραγωγών της Θεσσαλίας.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας “το επόμενο χρονικό διάστημα ξεκινάει μια σειρά πληρωμών, αρχίζοντας από την πληρωμή των παλαιών βιολογικών προϊόντων, των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές λόγω της ευλογιάς και, βεβαίως, των αποζημιώσεων για τα φερτά υλικά που βρίσκονται σε κάποιες αγροτικές εκμεταλλεύσεις μετά τον “Ντάνιελ”.

Παράλληλα, όπως είπε, δρομολογούνται και άλλες κρίσιμες πληρωμές που ενισχύουν τη ρευστότητα στον πρωτογενή τομέα σημειώνοντας ότι “η προσπάθεια η οποία γίνεται είναι να πληρωθεί και η βασική ενίσχυση όσο γίνεται πιο κοντά στο χρόνο που είναι προσδιορισμένο, όπως επίσης και το Μέτρο 23, η προκαταβολή για την αποζημίωση του φυτικού κεφαλαίου για τον “Ντάνιελ”, η ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου — πληρωμές, δηλαδή, που θα δώσουν μια πραγματική ανάσα, όχι μόνο στη Θεσσαλία αλλά γενικότερα στην Ελλάδα”.

Ο αρμόδιος υπουργός υπογράμμισε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ ότι “είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για τον πρωτογενή τομέα και νομίζω ότι όλοι το κατανοούμε αυτό. Πρέπει να κάνουμε όλοι μαζί τα απαραίτητα βήματα, δείχνοντας ενδεχομένως την απαραίτητη ψυχραιμία, αλλά κυρίως προσδιορίζοντας όλα τα στοιχεία τα οποία δεν θα μας τοποθετήσουν σε αντίστοιχη θέση, στην οποία βρέθηκε ο ίδιος ο πρωτογενής τομέας στο παρελθόν”.

Μιλώντας για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο κ. Τσιάρας στάθηκε στη συντονισμένη προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο για την εφαρμογή των μέτρων όσο και για τη λήψη επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων σχετικά με τον εμβολιασμό τονίζοντας πως η αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου απαιτεί συλλογική ευθύνη και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Τέλος, χαρακτήρισε ως ύστατο μέτρο για την αντιμετώπιση της ζωονόσου το ενδεχόμενο ενός lockdown υποστηρίζοντας πως “κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να μην φτάσουμε εκεί, και αυτή η προσπάθεια —επαναλαμβάνω— για να μπορέσει να έχει και το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκούμε, πρέπει όλοι οι εμπλεκόμενοι να αναλάβουν το μέρος ή το κομμάτι της ευθύνης που τους αναλογεί”.

“Ο μοναδικός τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θέμα της ευλογιάς, είναι να συνεργαστούμε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα για την εκρίζωσή της” κατέληξε μεταξύ άλλων ο κ. Τσιάρας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

Στη Μαρία Κορίνα Ματσάδο από τη Βενεζουέλα το φετινό Νόμπελ Ειρήνης - Η αντίπαλος του Μαδούρο που μάχεται για τη δημοκρατία

12:07 10/10
ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

ΒΙΝΤΕΟ: Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

14:13 10/10
Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

Φοινικούντα: «Τη γράφω σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου…» - Ο 68χρονος κατέθεσε νέα διαθήκη τρεις ημέρες πριν τη δολοφονία του

11:56 10/10
Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

Γεωργιάδης: Αναρωτιέμαι πώς θα αντιδράσει τώρα η Κοινή μας Γνώμη σε αυτή την συνταρακτική αποκάλυψη;

13:43 10/10
Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία της Γαρυφαλλιάς στην Πάτρα – Το χρονικό της επίθεσης

13:58 10/10
Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ο Γεωργιάδης υπαινίχθηκε ότι ο Πάνος Ρούτσι τρώει»

03:15 10/10
Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

Ξεκίνησε η απόσυρση του ισραηλινού στρατού από τη Γάζα - Τι προβλέπει η συμφωνία Ισραήλ-Χαμάς

11:49 10/10
Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

Τίτλοι τέλους για την Αντιγόνη Κουλουκάκου στη «Γη της Ελιάς» – Το φιλί με τον Πασχάλη Τσαρούχα

11:15 10/10
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved