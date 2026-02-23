Κ. Τσιάρας: Ναι στη δημιουργία ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για φυσικές καταστροφές - Real.gr

Υπέρ της θέσπισης ευρωπαϊκού μηχανισμού αντασφάλισης για φυσικές καταστροφές στη γεωργία, επισημαίνοντας ότι το σημερινό μοντέλο «που βασίζεται κυρίως σε εκ των υστέρων έκτακτες αποζημιώσεις, δημιουργεί σοβαρές, απρόβλεπτες και χρονικά συγκεντρωμένες πιέσεις στους εθνικούς προϋπολογισμούς», τάχθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, παρεμβαίνοντας σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες.

Υπό αυτό το πρίσμα, δήλωσε ότι η Ελλάδα βλέπει «κατ’ αρχήν θετικά έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό αντασφάλισης», ο οποίος θα μπορούσε να ενισχύσει τη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα για τον αγροτικό τομέα, ζητώντας παράλληλα σαφείς τεχνικές διευκρινίσεις.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: «Ταυτόχρονα, εστίασε την ανάγκη ουσιαστικής απλούστευσης του πλαισίου εφαρμογής της ένας ΚΑΠ και ξεκαθάρισε ότι η σταθερή χρηματοδότηση και ευελιξία αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για μια νέα ισχυρή Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Ειδικότερα, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε ότι η εμπειρία των πρώτων ετών εφαρμογής ανέδειξε σοβαρές δυσλειτουργίες, επισημαίνοντας ότι «το σημερινό πλαίσιο ελέγχων έχει καταστεί ιδιαίτερα σύνθετο, ιδίως με την εισαγωγή νέων απαιτήσεων». Όπως σημείωσε, αυτό «δημιουργεί αυξημένο διοικητικό βάρος και αβεβαιότητα για τους παραγωγούς, ενώ δυσχεραίνει και το έργο των εθνικών διοικήσεων».

Ο Έλληνας Υπουργός χαρακτήρισε κρίσιμη τη μετάβαση «σε ένα πιο αναλογικό και πραγματικά βασισμένο στον κίνδυνο σύστημα ελέγχων, με έμφαση στη συμμόρφωση μέσω διορθωτικών ενεργειών και πρόληψης — και όχι σε μια κατά κύριο λόγο τιμωρητική προσέγγιση μέσω δημοσιονομικών διορθώσεων».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «η απλούστευση της ΚΑΠ δεν μπορεί να παραμείνει διακηρυκτικός στόχος», αλλά πρέπει να αποτυπωθεί έμπρακτα στον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής, ώστε «να στηρίζεται ουσιαστικά ο γεωργός και να προστατεύονται αποτελεσματικά οι πόροι της Ένωσης».

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη συμβολή των οργανισμών πληρωμών και των αρμόδιων αρχών στη διαμόρφωση των λύσεων, καθώς διαθέτουν άμεση επιχειρησιακή εμπειρία. Στη συζήτηση για τις εθνικές συστάσεις στο πλαίσιο της επόμενης ΚΑΠ, ο κ. Τσιάρας τόνισε ότι πρόκειται για ζήτημα «άρρηκτα συνδεδεμένο με τον στρατηγικό προσανατολισμό της μελλοντικής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και, τελικά, με το είδος της ευρωπαϊκής γεωργίας που θέλουμε να οικοδομήσουμε».

Ξεκαθάρισε ότι, για την Ελλάδα, οι συστάσεις μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο, υπό σαφείς προϋποθέσεις.

Παράλληλα, δήλωσε ότι η Ελλάδα στηρίζει την πρόταση για μεταφορά επιλεγμένων διατάξεων στους τομεακούς κανονισμούς της ΚΑΠ και της ΚΑλΠ, σημειώνοντας ότι «η προσέγγιση αυτή αποτελεί ουσιαστικό βήμα απλούστευσης, ενίσχυσης της σαφήνειας και βελτίωσης της αναγνωσιμότητας του κανονιστικού πλαισίου για τους ίδιους τους γεωργούς».

Όπως τόνισε, «μια καθαρή θεσμική αρχιτεκτονική της ΚΑΠ, αλλά και της ΚΑλΠ σε συνδυασμό με επαρκή και σταθερή χρηματοδότηση, αποτελεί προϋπόθεση ώστε η ΚΑΠ να μπορεί να ανταποκριθεί στον πολλαπλό της ρόλο σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής αβεβαιότητας».

Στη συζήτηση για την οδηγία περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, επεσήμανε ότι παραμένουν σοβαρές προκλήσεις, καθώς «Πολλοί προμηθευτές δεν γνωρίζουν πλήρως τα δικαιώματά τους ή διστάζουν να καταγγείλουν περιστατικά, φοβούμενοι αντίποινα». Τόνισε ότι για την Ελλάδα το ζήτημα «δεν είναι ένα τεχνικό θέμα. Είναι θέμα δικαιοσύνης και ισορροπίας στην αγορά»

Νωρίτερα, κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ που λαμβάνει χώρα σήμερα στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας δήλωσε τα εξής: «Προσερχόμαστε στη σημερινή συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με μια σειρά θεμάτων που συνιστούν μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλα ζητήματα για τον αγροδιατροφικό τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε τα επόμενα βήματα που αφορούν στη διαμόρφωση των όρων και των συνθηκών της νέας προγραμματικής περιόδου, κυρίως για να διασφαλίσουμε την ανθεκτικότητα του πρωτογενούς τομέα, να στηρίξουμε εισοδηματικά τους ευρωπαίους αγρότες αλλά και να δώσουμε μια πραγματική δυνατότητα ουσιαστικής ανάπτυξης βιωσιμότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Σε αυτή την προσπάθεια είμαστε όλοι με το βλέμμα στο μέλλον, με δεδομένη τη συνθήκη ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξακολουθεί να είναι ένας πραγματικά σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης για όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες αλλά και βεβαίως μια παράμετρος η οποία δίνει προστιθέμενη αξία σε όλες τις χώρες κράτη μέλη. Με αυτό τον τρόπο θα μπορέσουμε να έχουμε για τα πολλά επόμενα χρόνια επαρκή προΐόντα, κυρίως όμως θα έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε ένα μεγάλο κοινωνικό σύνολο, που είναι οι ευρωπαίοι αγρότες, να επιβιώσουν και να μπορούν να αναπτύσσονται μέσα από τις συνθήκες που τους προσφέρει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή»