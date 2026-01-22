Κ. Τσουκαλάς: Η καθαρή θέση του ΠΑΣΟΚ για τα γκρίζα σημεία της συμφωνίας Mercosur δικαιώνεται - Βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση - Real.gr

Ειδικότερα, σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αναφέρει ότι «το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της παραπομπής της συμφωνίας ΕΕ- Mercosur στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε αυτό να αποφανθεί εάν τμήματα της συμφωνίας είναι συμβατά με τις ευρωπαϊκές συνθήκες» και πως «πρακτικά το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την αναστολή της διαδικασίας έγκρισης της συμφωνίας».

Επισημαίνει ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωκοινοβούλιο υπερψήφισε το ψήφισμα» και σχολιάζει ότι «η κυβέρνηση, που με φανατισμό προσπαθούσε να πείσει την κοινή γνώμη ότι το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών εγκρίνει τη συμφωνία και παρουσίαζε όσους διαφωνούν ως λαϊκιστές, σήμερα είναι βαριά εκτεθειμένη».

«Η προπαγάνδα και το ψέμα έχουν κοντά ποδάρια», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει: «Έφτασαν μάλιστα στο σημείο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης να χαιρετίζουν χθες στη Βουλή την εξέλιξη… δίχως όμως οι ευρωβουλευτές τους να έχουν στηρίξει αυτή την επιλογή. Δηλώνουν ικανοποίηση… με τις ψήφους των ευρωβουλευτών του ΠΑΣΟΚ. Το είδαμε και αυτό».

Καταληκτικά ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «η καθαρή θέση του ΠΑΣΟΚ για τα γκρίζα σημεία της συμφωνίας που δημιουργούν νέα προβλήματα για τα εθνικά μας συμφέροντα, δικαιώνεται».