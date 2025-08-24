Κ. Τσουκαλάς: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει μάλλον περιορισμένη ή επιλεκτική μνήμη - Real.gr

«Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει μάλλον περιορισμένη ή επιλεκτική μνήμη», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση του στον Παύλο Μαρινάκη, «θυμίζοντας» του ότι «ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος, που ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορούσε την προηγούμενη κυβέρνηση για ‘ματωμένα πλεονάσματα'».

«Τώρα που κάνει ακριβώς τα ίδια και χειρότερα, πανηγυρίζει για αυτά», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, ρωτώντας: «Τι άλλαξε και τον έκανε να μεταβάλλει άποψη; Έκανε λάθος τότε ή τώρα; Ή μήπως είναι τελικά ο πρωθυπουργός αυτός που ακολουθεί το παράδειγμα του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζοντας τη φοροεπιδρομή στα εισοδήματα;».

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει επίσης ότι ο «αναρωτιέται μάλιστα ο κ. Μαρινάκης γιατί ασκείται κριτική στην κυβέρνηση αφού -όπως λέει- δεν αύξησε κανένα φόρο», για να τονίσει ως προς αυτό: «Αν δεν θυμάται, τον προτρέπουμε να ρωτήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες στους οποίους η κυβέρνηση επέβαλλε τεκμαρτή φορολόγηση και τους επιβάρυνε κατά τουλάχιστον 1.256 ευρώ συν επιπλέον προκαταβολή έως 13.900 ευρώ. Με την οριζόντια αντιμετώπιση μάλιστα, έδωσε οδό διαφυγής στα μεγάλα ψάρια που φοροαπέφευγαν. Επίσης να μας ενημερώσει αφού τους ρωτήσει, αν υπήρχε το μέτρο αυτό στο κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας το 2023 ή το απέκρυψαν σκόπιμα εξαπατώντας τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιστήμονες της χώρας». Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ «παραπέμπει» τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε πρόσφατη μελέτη συστημικού πιστωτικού ιδρύματος που αναφέρει πως η επιλογή μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας, απέφερε φορολογικά έσοδα 800 εκατομμύρια το 2024 και αναμένεται να αποφέρει 1 δισ. το 2025».

Θέτοντας επιπλέον ερωτήματα ο κ. Τσουκαλάς ρωτά τον κ. Μαρινάκη αν γνωρίζει πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία ο μέσος μισθός και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση σε αυτόν, καθώς επίσης και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η μέση σύνταξη και πόσο αυξήθηκε ποσοστιαία η αντίστοιχη φορολογική επιβάρυνση της.

Ακόμη, ρωτά: «Πόσο είναι το ποσοστό των φορολογικών εσόδων από ειδικούς φόρους κατανάλωσης στην Ελλάδα και ποιος ειναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ; Πόσο είναι το ποσοστό των φορολογικών εσόδων από έμμεσους φόρους την Ελλάδα και ποιος είναι ο αντίστοιχος μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ; Η διατήρηση της ίδιας έμμεσης φορολογίας όταν η αγοραστική δύναμη είναι καθηλωμένη λόγω της αύξησης του κόστους ζωής, συνιστά αύξηση φόρου ή όχι;».

«Ευτυχώς για την αλήθεια, δυστυχώς για την κυβέρνηση, οι πολίτες γνωρίζουν αν έχει αυξηθεί η φορολογία τους. Ξέρουν καλά πως η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει συνειδητά επιλέξει την επίθεση κατά της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεσαίας τάξης», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, προσθέτοντας ότι «το βιώνουν καθημερινά και τα ‘μαθηματικά’ της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να αλλάξουν αυτήν την οδυνηρή πραγματικότητα».