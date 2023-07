Κ. Μητσοτάκης στο Bloomberg: «Θα προχωρήσουμε σε πρόωρη αποπληρωμή των δανείων διάσωσης της Ελλάδας» - ΒΙΝΤΕΟ

«Θέλω να συνεχίσω να κάνω την Ελλάδα έναν πολύ ελκυστικό προορισμό για ξένες επενδύσεις», δήλωσε ακόμα και πρόσθεσε ότι «δεν επικεντρωνόμαστε μόνο στην ανάπτυξη, αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι ο λόγος του χρέους μας προς το ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό».

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο «ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι στοχεύει η Ελλάδα να ανακτήσει φέτος την επενδυτική βαθμίδα, 13 χρόνια μετά την απώλειά της στην αρχή μιας μακράς και επώδυνης οικονομικής κρίσης. Ο 55χρονος πρωθυπουργός υποσχέθηκε επίσης να επιταχύνει τις προσπάθειές του για την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας και τη μείωση του βάρους του χρέους».

