«Kαι πολύ έκατσες Διαμαντή…» - H νέα ανάρτηση Καραναστάση μετά την παραίτησή του από βουλευτής - Real.gr

«Kαι πολύ έκατσες Διαμαντή…» – H νέα ανάρτηση Καραναστάση μετά την παραίτησή του από βουλευτής

10:56, 21/11/2025
Τι αναφέρει σε νέα ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρώην βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του» αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Διαμαντής Καραναστάσης, μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από το βουλευτικό αξίωμα.

Η ανάρτηση του Διαμαντή Καραναστάση:

«Σε μια κοινωνία που την έχουν βουτήξει στην τοξικότητα και στο ψέμα… μέσα σε μια κοινωνία που δεν παραιτείται ποτέ κανείς… προσπαθούν να χτυπήσουν με κάθε τρόπο αυτόν που παραιτήθηκε από τα αξιώματα και όλα τα προνόμια, για τις αξίες του.

Αυτές είναι οι «μύγες», που βρίσκονται παντού.

Που δε βλέπουν τη γενναιότητα γιατί δεν ξέρουν τη λέξη.

Εγώ μένω περήφανα με τους συμπολίτες μου, που μου φωνάζουν μπράβο στο δρόμο από χτες.

Μένω με όλους μας.

Και με τον κύριο που μου είπε πριν λίγο: «και πολύ έκατσες Διαμαντή…»

Αυτό ακριβώς… και πολύ κάθισα».

 

 

