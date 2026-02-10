Καιρίδης στον Realfm 97,8 για συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Δεν περιμένουμε τη λύση της ελληνοτουρκικής διαφοράς - Real.gr

Στην επικείμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, το μεταναστευτικό και την τραγωδία στη Χίο, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Δημήτρης Καιρίδης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλλα στον Realfm 97,8.

«Δεν περιμένουμε τη λύση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Θα ήταν εκτός τόπου και χρόνου κάτι τέτοιο, αλλά περιμένω κι εγώ να διατηρηθεί λειτουργικός ο δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών σε μία πολύ δύσκολη διεθνή περίοδο, με πολλές εστίες έντασης παγκοσμίως και με μία προσπάθεια να μην προσθέσουμε κι άλλες τέτοιες εστίες έντασης εδώ στην περιοχή μας. Και οι δύο χώρες αντιλαμβάνονται τους κινδύνους από τη γενικευμένη αστάθεια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορούμε να προχωρήσουμε τη συνεργασία μας όπως κάναμε στο μεταναστευτικό, την οικονομία, τον τουρισμό, τις επενδύσεις. Η Τουρκία είναι μία πολύ μεγάλη αγορά, ο πιο μεγάλος γείτονάς μας και ένας σημαντικός παίκτης σε όλη την περιοχή» τόνισε ο κ. Καιρίδης.

«Η Τουρκία δεν τιμά την υπογραφή της»

Ερωτηθείς εάν στο μεταναστευτικό απέδωσαν τα λεγόμενα «ήρεμα νερά», είπε: «Απέδωσαν πέραν πάσης προσδοκίας με την έννοια ότι μέσα στο 2025 είχαμε 66% μείωση των ροών, σε σχέση με το 2024, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, πιστοποιημένα από την Ε.Ε. και την Ύπατη Αρμοστεία. Είναι πολύ μεγάλη μείωση, δεν έχουμε την πίεση που είχαμε στο παρελθόν στο ανατολικό Αιγαίο και γι’ αυτό βλέπετε ότι το ενδιαφέρον έχει μετατοπιστεί στην Κρήτη, στο διάδρομο από τη Λιβύη. Το τουρκικό λιμενικό συνεργάζεται σε μεγάλο βαθμό, δεν μπορεί ούτε και αυτό σε μία πολύ εκτεταμένη ακτογραμμή πάντοτε να επεμβαίνει κα προφανώς αφήνει και πολλά κενά. Και υπάρχουν και πράγματα που οι Τούρκοι έχουν υποσχεθεί να κάνουν και δεν κάνουν, όπως για παράδειγμα η περίφημη κοινή δήλωση του 2016 Ε.Ε. – Τουρκίας που προέβλεπε ότι όσοι έρχονται στα ελληνική νησιά, θα επιστρέφονται πίσω στην τουρκική ακτή και θα εξετάζονται τα αιτήματα ασύλου τους εκεί. Η Τουρκία δεν την τιμά την υπογραφή της και δεν παίρνει πίσω κανέναν. Αρνείται να συμμορφωθεί με αυτά που συμφώνησε. Αλλά, πέρα από αυτά, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε στην περίοδο 2020-2023, όταν στην περίοδο Σοϊλού , τότε υπουργού Εσωτερικών, είχαμε μία πολύ δύσκολη κατάσταση, ενώ τώρα με τον Γερλίκαγια, υπάρχει συνειδητοποίηση και στην τουρκική πλευρά ότι δεν συμφέρει την Τουρκία να είναι παγκόσμιος κόμβος παράνομης μετανάστευσης όπως είχε καταστεί».

Για την τραγωδία στη Χίο

«Περιμένω κι εγώ τα πορίσματα της έρευνας, που θα είναι έρευνα σε βάθος διότι πρόκειται για κάτι πολύ σοβαρό, μία τραγωδία που μας έχει συγκλονίσει όλους και δεν έχει η αντιπολίτευση, η αριστερά το μονοπώλιο του ανθρωπισμού. Από εκεί και πέρα έχουμε αναθέσει μία πολύ δύσκολη αποστολή στο λιμενικό που χρίζει σεβασμού και εκτίμησης από όλους μας. Γιατί οι άνδρες και οι γυναίκες του λιμενικού με πενιχρούς μισθούς δίνουν σε πολύ δύσκολες συνθήκες έναν καθημερινό αγώνα να προστατεύσουν την ανθρώπινη ζωή και να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορα μας. Είναι μία ισορροπία που δεν είναι πάντα εύκολο και το κάνουν με μεγάλη επάρκεια γι’ αυτό και έχουν πάρει διεθνώς τα εύσημα για τις εκατοντάδες χιλιάδες διασώσεις που έχουν κάνει. Από εκεί και πέρα το τι πήγε στραβά, γιατί κάτι πήγε στραβά είναι προφανές αφού έχουμε νεκρούς, θα το βρει η έρευνα» είπε σχετικά με το δυστύχημα στη Χίο, όπου έχασαν τη ζωή τους 15 μετανάστες.

Για το Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα

Αναφορικά με το αν κατά τη γνώμη του θα έπρεπε να συμμετάσχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Συμβούλιο της Ειρήνης για τη Γάζα του Ντόναλντ Τραμπ, ο κ. Καιρίδης επεσήμανε ότι είναι θετικό πως προσκλήθηκαν η Ελλάδα και η Κύπρος.

«Είμαστε το κέντρο των εξελίξεων. Είναι καλό για την Ελλάδα καθώς δεν προσκλήθηκαν όλες οι χώρες. Η θέση μας είναι ότι τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ. Εάν είναι κάτι επικεντρωμένο και συμπληρωματικό στην προσπάθεια που γίνεται στη Γάζα, όπου τα πράγματα δεν είναι καλά, ενδεχομένως έχει νόημα η συμμετοχή της Ελλάδας»

Για την υπόθεση Παναγόπουλου

«Υπάρχει η έρευνα της Ανεξάρτητης Αρχής, θα υπάρξουν και οι εισαγγελικές έρευνες. Τα προγράμματα κατάρτισης από την δεκαετία του 80 είχαν κατηγορηθεί ως εστίες εκμαυλισμού» ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ για με την υπόθεση Παναγόπουλου.

Για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

«Η αντιπολίτευση έχει αντιμετωπίσει την αναθεώρηση του Συντάγματος πάρα πολύ φοβικά και καχύποπτα, και τελικά βάζει αυτογκόλ. Το είχαμε προαναγγείλει από τις εκλογές του 2023. Όταν η αντιπολίτευση το αντιμετωπίζει τόσο επιφυλακτικά είναι σαν να λέει ότι στην επόμενη Βουλή κυρίαρχη δύναμη θα είναι η ΝΔ. Η ίδια η αντιπολίτευση που διεκδικεί να είναι πρώτο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, έρχεται και ομολογεί ότι η επόμενη βουλή, η αναθεωρητική, θα έχει ίδια σύνθεση με την προτείνουσα» τόνισε ο κ. Καιρίδης για τη Συνταγματική Αναθεώρηση.

«Άδικη η κριτική των ΗΠΑ στην Κίνα για τον Πειραιά»

Ερωτώμενος αν υπάρχουν πιέσεις από τις ΗΠΑ να μειωθεί κινεζική παρουσία στο λιμάνι του Πειραιά και Ελλάδα, με αφορμή την υπόθεση του Σμήναρχου που συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, ο κ. Καιρίδης ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι ΝΑΤΟϊκή χώρα, οπότε οποιαδήποτε διείσδυση της κινεζικής κατασκοπείας στην χώρα μας είναι προφανές να χτυπάει καμπανάκια σε όλες της σύμμαχες χώρες. Πρέπει το θέμα να εκκαθαριστεί το συντομότερο δυνατό. Οι αιτιάσεις των ΗΠΑ για το λιμάνι του Πειραιά είναι γνωστές και με τις δηλώσεις της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Υπήρξε ξεκάθαρη τοποθέτηση της Ελληνικής Κυβέρνησης ότι τιμούμε τα συμφωνηθέντα. Η πολύ μεγάλη επένδυση της Κίνας στον Πειραιά, αναβάθμισε το λιμάνι και υπερδεκαπλασίασε το λιμάνι. Νομίζω είναι άδικη η κριτική των ΗΠΑ. Οι Κινέζοι, με εξαίρεση τον Πειραιά και άλλες 2-3 εμβληματικές επενδύσεις, δεν είναι περισσότερο εδώ από ότι στην Γερμανία, την Ιταλία ή την Γαλλία»

Ακούστε το ηχητικό: