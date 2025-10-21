Καιρίδης στον Realfm 97,8 για Βελόπουλο: «Δεν θα μπω σε καμία αντιδικία με τον βούρκο – Στον βούρκο το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι» - Real.gr

Για την κυβερνητική τροπολογία για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, την αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο στην Βουλή και την Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Αντώνη Δελλατόλα από τη συχνότητα του Realfm 97,8.

«Η κυβέρνηση έχει βρεθεί σε μία δύσκολη θέση σε ένα δίλημμα. Από τη μια είχαμε τον δίκαιο αγώνα ενός γονέα για τα Τέμπη, το θυμόμαστε όλοι. Από την άλλη, όμως, και μια εικόνα του εθνικού μας Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη που δεν συνάδει με τον σκοπό του αλλά και με την θέση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού και έπρεπε κάτι να γίνει», είπε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Για τη δήλωση της Ζωής Κωνσταντοπούλου που χαρακτήρισε «χουντικού τύπου» την διάταξη για το Μνημείο ο Δημήτρης Καιρίδης σχολίασε: «Η κυρία Κωνσταντοπούλου μας έχει συνηθίσει στις ακρότητες και τολμώ να πω ότι αυτή η συγκεκριμένη δεν είναι από τις πλέον υπερβολικές που έχει πει. Έχει κατηγορήσει την πρόεδρο του Αρείου Πάγου ότι είναι επίορκη. Έχει μηνύσει τον εφέτη-ανακριτή και τους δικαστές στην Λάρισα. Έχει κάνει πάρα πολλά εκτρωματικά το προηγούμενο διάστημα. Γιατί κοιτάξτε η κυρία Κωνσταντοπούλου και η κάθε κυρία Κωνσταντοπούλου, όπως και ο κύριος Βελόπουλος δεν έχουν έρθει στην Βουλή για να συζητήσουν, για να λύσουν προβλήματα».

Αναφορικά με την προσωπική επίθεση του Κυριάκου Βελόπουλου στο πρόσωπο του από το βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι «το ζήτημα είναι υπαρκτό και θα τίθεται και θα ξανατίθεται για τον κύριο Βελόπουλο. Η δική μου άποψη είναι ότι αυτοί όλοι δεν έχουν έρθει στη Βουλή για να κάνουν πολιτική. Έχουν έρθει ως αντι-πολιτικοί να κατεδαφίσουν τον κοινοβουλευτισμό, να τον λοιδορήσουν, να τον εξευτελίσουν».

Για το γεγονός ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος δήλωσε ότι τα χρήματα στην Γερμανία στα οποία αναφέρθηκε ο Δημήτρης Καιρίδης στη Βουλή ανήκουν στη σύζυγό του ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ σχολίασε: «Θέλει τώρα να ανακατέψει την γυναίκα του και να κρυφτεί πίσω από την γυναίκα του. Λέω εγώ ότι δεν μπορεί επί 30 λεπτά να μου κατηγορείς το Βερολίνο και να έχεις λεφτά στο Βερολίνο. Αυτή είναι η άποψή μου».

«Δεν είναι τίποτα προσωπικό. Ο κύριος Βελόπουλος είναι ένα πρόβλημα για τον κοινοβουλευτισμό, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται. Το Προεδρείο πήρε τα μηνύματα», ανέφερε ο Δημήτρης Καιρίδης.

Και πρόσθεσε: «Εγώ δεν θα μπω σε αντιδικία με τον βούρκο. (…) Εγώ δεν θα μπω σε καμία αντιπαράθεση με τον βούρκο. Στον βούρκο το γουρούνι έχει πάντα το πάνω χέρι. Εγώ μιλάω τελείως θεσμικά και πολιτικά. Θα πρέπει όλος ο δημοκρατικός κόσμος επειδή θα έχουμε κι άλλα τέτοια φαινόμενα στο μέλλον, τα ευνοεί το διαδίκτυο, τα ευνοεί η εποχή μας είναι αν θέλετε και απόνερα της κρίσης… Είχαμε την Χρυσή Αυγή, η οποία ήρθε στην Βουλή για να κατεδαφίσει. Έχουμε τώρα συνεχιστές υπό άλλη μορφή και με άλλες συνθήκες και με άλλους τρόπους να κατεδαφίσουν. Δεν άκουσα μία πρόταση από τον κύριο Βελόπουλο για την εξωτερική μας πολιτική που ήταν το θέμα. Άκουσα ένα διαρκές υβρεολόγιο και όντας μπροστά και αφού τον διέκοψε ο Γεραπετρίτης, τον διέκοψαν άλλοι δικοί μας βουλευτές, τον ρώτησα κάτι το οποίο προφανώς τον πόνεσε πάρα πολύ για να επανέρχεται»

Ακούστε το ηχητικό: