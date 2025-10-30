Καιρίδης στον realfm 97,8: «Η πόρτα των F-35 παραμένει κλειστή για την Τουρκία» - Real.gr

Τι δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ στον realfm 97,8.

Για την Τουρκία και την αγορά των αεροσκαφών Eurofighter, τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο και τη Γάζα μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης στον Νίκο Χατζηνικολάου από τη συχνότητα του realfm 97,8.

Σε ερώτηση αν η αγορά των Eurofighter από την Τουρκία μπορεί να ανοίξει την «πόρτα» για το πρόγραμμα SAFE ο Δημήτρης Καιρίδης απάντησε: «Το SAFE είναι πιο μπερδεμένο γιατί χρειάζεται και τη σύμφωνη γνώμη της Ελλάδας. Αλλά ότι σίγουρα αυτές οι πολύ μεγάλες χώρες της Ευρώπης κοιτούν θετικά τη συμμετοχή της Τουρκίας στην νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία».

«Φτάσαμε σήμερα σε αυτό το αποτέλεσμα το οποίο είναι μία επιτυχία αλλά ταυτόχρονα είναι και μία αποτυχία της Τουρκίας διότι δείχνει ότι η πόρτα των F-35 που είναι και το ‘ιερό δισκοπότηρο’ στη σύγχρονη πολεμική αεροπορία παραμένει κλειστή και μετά το ταξίδι του Ερντογάν (σ.σ. στις ΗΠΑ)», είπε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Ειδικότερα για το πρόγραμμα των F-35 των ΗΠΑ, που έχει «παγώσει» για την Τουρκία ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι «εδώ και η ελληνική και η ισραηλινή πλευρά έχουν πετύχει τον στόχο να ‘κλειδώσει’ αυτό το βέτο μέσω Κογκρέσου και δεν είναι εύκολο να ξεκλειδώσει υπό τις παρούσες συνθήκες».

«Η Ελλάδα να θυμίσουμε έχει 24 Rafale που είναι ισάξια και σε πολλά πράγματα καλύτερα από τα Eurofighter. Έχει τα 40 και, αναβαθμισμένα F-16 και βεβαίως έχει μπει στο πρόγραμμα των F-35 και θα αρχίσει να τα παραλαμβάνει το ’28 όταν η Τουρκία θα αρχίσει να παραλαμβάνει αυτά τα Eurofighter που υπογράφει αυτές τις ημέρες. Άρα η Ελλάδα έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα και νομίζω ότι αυτό είναι και το βασικό. Είναι μία αμερικανική επιλογή αυτή», τόνισε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ.

Αναφορικά με την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού για την συνάντηση των χωρών της Μεσογείου για τον καθορισμό των θαλασσίων ζωνών ο Δημήτρης Καιρίδης σημείωσε ότι «είναι μία ελληνική πρωτοβουλία για να είμαστε μπροστά από τις εξελίξεις και να μην συρόμαστε πίσω τους. Δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξος γιατί υπάρχει εμπλοκή με την Κύπρο. Η Τουρκία δεν θέλει την Κυπριακή Δημοκρατία και εμείς έχουμε πρόβλημα με την συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων αυτόνομα».

Και συνέχισε: «Είναι μία πρώτη ιδέα προς την κατεύθυνση της λύσης. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη διότι η Τουρκία απέχει πάρα πολύ από το να δεχθεί ως βάση συζήτησης το Διεθνές Δίκαιο. Θεωρεί ότι το Διεθνές Δίκαιο, όπως είναι, την αδικεί και διεκδικεί να έχει τη μερίδα του λέοντος σε όλη την ανατολική Μεσόγειο ερχόμενη σε αντίθεση όχι μόνο με την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά και το Ισραήλ και την Αίγυπτο».

Σε ερώτηση γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος δεν προχωρούν στην οριοθέτηση ΑΟΖ ο Δημήτρης Καιρίδης ανέφερε ότι «η Ελλάδα έχει προχωρήσει με την Ιταλία και την Αίγυπτο – ειδικά με την Αίγυπτο υπήρχαν και κάποιες δυσκολίες που ξεπεράστηκαν και έχουμε οριοθετήσει σε μεγάλο βαθμό όχι πλήρως μέχρι τη Ρόδο. Με την Κύπρο είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δούμε. Το κρατάμε και η Ελλάδα και η Κύπρος αυτό για το μέλλον. Ίσως και αυτή η πρωτοβουλία των 5+, γιατί εγώ θεωρώ ότι δεν θα είναι μόνο 5 χώρες, να είναι και ένας τρόπος να το λύσουμε».

Παράλληλα για την εκεχειρία στη Γάζα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ εξήγησε ότι «υπάρχει η πίεση των Αμερικανών και όσο υπάρχουν οι Αμερικανοί η εκεχειρία νομίζω παρά αυτά τα προβλήματα, θα συνεχίσει. Αλλά δεν είμαι αισιόδοξος για το επόμενο βήμα, το ουσιαστικό βήμα, όπου εκεί η ισραηλινή κοινωνία είναι απολύτως διχασμένη τι θέλει να κάνει με τους Παλαιστίνιους. Και βεβαίως και οι Παλαιστίνιοι είναι διχασμένοι ως προς τη σχέση τους με το Ισραήλ».

