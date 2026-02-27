Κακλαμάνης για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα: Αποτελεί την ενσάρκωση ενός δίκαιου αγώνα - Real.gr

Ο πρόεδρος της Βουλής εκτενή ιστορική αναφορά για τον διαμελισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Τόμας Μπρους Έλγιν, πριν από 222 χρόνια αλλά και στους περίεργους και νομιμοφανείς χειρισμούς, που ακολουθούν μέχρι σήμερα τόσο η βρετανική κυβέρνηση, όσο και το Βρετανικό Μουσείο για να αποτρέψουν την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

«Ο αγώνας μας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα δε θα καμφθεί μέχρι την τελική δικαίωση. Σε αυτή την προσπάθεια ενώνονται δυναμικά οι γενιές που πέρασαν με τις γενιές που έρχονται. Σε έναν κοινό σκοπό και με την πεποίθηση των προγόνων μας, που ήξεραν πως δεν υπάρχει αθανασία χωρίς την ευεργετική ορμή της νεότητας…»

Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα, έστειλε χθες ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, σε χαιρετισμό που απεύθυνε σε εκδήλωση της Επιτροπής Νέων για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα- Remble Greece, με θέμα «Αποζητώντας το Γλυκό Φως του Ομήρου», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο του Αρσακείου Σχολείου Ψυχικού.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Βουλής, ο κ. Ν. Κακλαμάνης έκανε εκτενή ιστορική αναφορά για τον διαμελισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα από τον Τόμας Μπρους Έλγιν, πριν από 222 χρόνια αλλά και στους περίεργους και νομιμοφανείς χειρισμούς, που ακολουθούν μέχρι σήμερα τόσο η βρετανική κυβέρνηση, όσο και το Βρετανικό Μουσείο για να αποτρέψουν την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Εξήρε επίσης την πρωτοβουλία της Επιτροπής Νέων για την Επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, υπογραμμίζοντας ότι «δανείζουν λίγη απ’ την ορμή και απ’ τα όνειρά τους για έναν ιερό σκοπό» και συμπλήρωσε με νόημα: «Θα επιμείνω στον όρο “γλυπτά”, γιατί η λέξη “μάρμαρα” παραπέμπει σε ένα υλικό ουδέτερο, επίπεδο ή ακατέργαστο. Τα γλυπτά του Παρθενώνα όμως, είναι σμιλεμένα με ψυχή, με αγάπη, με αισθητική γνώση. Για αυτό το αριστούργημα, ως ενιαίο και συμπαγές σύνολο, αγωνίζεται τόσες δεκαετίες η ελληνική Πολιτεία. Για αυτό το αριστούργημα η Μεγάλη Βρετανία και το Βρετανικό Μουσείο παίζουν κρυφτούλι, προβάλλοντας απίστευτα προσκόμματα».

Στον επίλογό του, ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναφέρθηκε και σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο από 17 μεγάλα μουσεία, τα οποία με τεχνάσματα αποτρέπουν την επιστροφή πολιτιστικών θησαυρών στις χώρες στις οποίες ανήκουν: «Σε αυτόν τον αγώνα δεν είμαστε ούτε μόνοι, ούτε οι μόνοι», τόνισε χαρακτηριστικά και κατέληξε: «Ωστόσο, το δικό μας αίτημα, ως το κορυφαίο αυτή τη στιγμή στην υφήλιο, είναι η ενσάρκωση ενός δίκαιου αγώνα για την αποκατάσταση μιας ανεπανόρθωτης βλάβης από μια κατάφωρα άδικη, ανήθικη και παράνομη πράξη. Γι’ αυτό εξάλλου η διακρατική προσέγγιση του ζητήματος, που σοφά τηρούμε εδώ και δεκαετίες, είναι η ενδεδειγμένη στάση απέναντι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο “σεσημασμένο” Βρετανικό Μουσείο με τις αυθαίρετες αιτιάσεις του».

Στην εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο της διεθνούς προσπάθειας της Επιτροπής Νέων για την ανάδειξη της επανένωσης των Μαρμάρων του Παρθενώνα ως οικουμενικού αιτήματος, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα της ομάδας έρευνας «Parthenon Clinic». Παρόντες ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, καθώς και προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της κοινωνίας των πολιτών, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της Βουλής των Ελλήνων.