Κακλαμάνης κατά Βελόπουλου: Να προστατευτούμε από την «κακιά» στιγμή του εαυτού μας - Real.gr

Σε δέκα ημέρες αρχίζει η εφαρμογή του «κόφτη» στη Βουλή.

του Γιώργου Λυκουρέντζου

Σαφή θέση κατά του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για όσα είπε κατά του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Καιρίδη πήρε ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Με δημόσια δήλωσή του ο Πρόεδρος της Βουλής τονίζει: Το βήμα του ομιλητή στην αίθουσα της Ολομέλειας είναι έτσι κατασκευασμένο ώστε να απέχει πολύ υψηλότερα από εκεί που πατάμε… Οφείλουμε να τιμάμε τον συμβολισμό του , αλλά και τον εαυτό μας. Να στεκόμαστε στο ύψος του, να προστατεύουμε τον κοινοβουλευτικό πολιτισμό και να αντιστεκόμαστε στην “κακία” ή στην “κακιά” στιγμή του εαυτού μας…”.

Κατά τα λοιπά μιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες ο Πρόεδρος της Βουλής έδειξε έντονα προβληματισμένος από το γεγονός ότι για μια ακόμη φορά οι πολιτικοί αρχηγοί δεν μπόρεσαν να τηρήσουν τον χρόνο που τους διατέθηκε με συνέπεια η συνεδρίαση να σπάσει κάθε ρεκόρ διάρκειας. Όπως χαρακτηριστικά είπε ενώ το ιστορικό έδειχνε πως οι ανάλογες συνεδριάσεις ακόμα και στην τρέχουσα περίοδο διαρκούσαν από 4,5 μέχρι και 7 ώρες χθες η συνεδρίαση ξεπέρασε σε διάρκεια τις 8,5 ώρες.

“ Το νέο λογισμικό στο μικροφωνικό σύστημα , που επιτρέπει τον αυτόματο κόφτη έχει εγκατασταθεί. Η χθεσινή συζήτηση ήταν για εμένα η τελευταία ευκαιρία για να μην προχωρήσω στην εφαρμογή του κόφτη και στον αυτόματο περιορισμό” είπε ο Πρόεδρος της Βουλής ομολογώντας ότι η κατάσταση ξέφυγε. Ανέφερε μάλιστα χαρακτηριστικά ότι η κα Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% τον χρόνο που της διατέθηκε ενώ πιο συνεπείς ήταν ο Δ.Κουτσούμπας, ο Αλ.Χαρίτσης και ο Κ.Μητσοτάκης.

Σε αυτό το πλαίσιο ο Πρόεδρος της Βουλής ανακοίνωσε ότι την προσεχή εβδομάδα η Διάσκεψη θα λάβει απόφαση για την εφαρμογή του κόφτη, ο οποίος θα αρχίσει να λειτουργεί στην Ολομέλεια από τις 27 Οκτωβρίου.

Σε πρώτο στάδιο ο κόφτης θα εφαρμοστεί στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο ενώ με την αλλαγή του Κανονισμού της Βουλής θα εφαρμοστεί σε όλες τις συνεδριάσεις συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.

Αναλυτικά οι χρόνοι που μίλησαν χθες οι πολιτικοί αρχηγοί σε σχέση με τον χρόνο που προβλέπει ο Κανονισμός της Βουλής: