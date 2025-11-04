Κακλαμάνης: Την επόμενη εβδομάδα θα τεθεί σε ισχύ ο «κόφτης» στη Βουλή - Real.gr

Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλημέρα Ελλάδα» και ερωτηθείς για το θέμα των ΕΛΤΑ, τόνισε ότι είναι ένα ζήτημα με κοινωνικές προεκτάσεις και για το λόγο αυτό θα πρέπει οι αποφάσεις να ληφθούν με τη δέουσα προσοχή.

Συμπλήρωσε δε, πως μετά από την παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και δεκάδων βουλευτών της ΝΔ, συγκάλεσε σήμερα τη συνεδρίαση των δυο συναρμόδιων επιτροπών της Βουλής, στην οποία θα παρευρεθεί και η διοίκηση των ΕΛΤΑ.

Σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε ότι λόγω θέσης δεν του επιτρέπεται να σχολιάσει τα τεκταινόμενα στην Εξεταστική Επιτροπή, αλλά ευελπιστεί ότι οι αντιδράσεις των αγροτών θα εκτονωθούν, αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και αρχίσουν οι πληρωμές των επιδοτήσεων στο τέλος Νοεμβρίου.

Ερωτηθείς για το αιματοκύλισμα στην Κρήτη, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για αφοπλισμό και επεσήμανε ότι τα κόμματα, διαχρονικά, φοβούνται το πολιτικό κόστος και γι’ αυτό δεν έχουν πάρει τις απαιτούμενες πρωτοβουλίες.

Τέλος, σε ό,τι αφορά το θέμα του «κόφτη» στη Βουλή, υπογράμμισε ότι αυτός θα τεθεί σε λειτουργία αν έχουν λυθεί κι όλα τα τεχνικά προβλήματα, την επόμενη εβδομάδα και θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος για την πλήρη εφαρμογή του.

Ο κ. Κακλαμάνης, τόνισε ότι ο «κόφτης» δεν αφορά κάποια πρόσωπα, αλλά το σύνολο των ομιλητών στη Βουλή, καθώς η πλειοψηφία κάνει υπερβάσεις, λέγοντας χαρακτηριστικά, «ακόμη κι ο Πρωθυπουργός να κάνει υπέρβαση, θα τεθεί σε λειτουργία ο κόφτης».