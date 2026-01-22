Καλαματιανός στον Realfm 97,8: Οι λογικές του «νταή» και η επιβολή του νόμου του ισχυρού μας βρίσκουν αντίθετους - Real.gr

Για την επιθετική στρατηγική Τραμπ, την κακοκαιρία που άφησε πίσω της δύο νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές, αλλά και για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά μίλησε ο Διονύσης Καλαματιανός στον Realfm 97,8 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Σχετικά με τον Τραμπ ο Διονύσης Καλαματιανός υποστήριξε ότι «εμείς, η Ελλάδα πρέπει να είμαστε πάντα με το Διεθνές Δίκαιο και τους διεθνείς κανόνες. Αυτή η αρχή μας επιβεβαιώνεται συνεχώς από τα γεγονότα που συμβαίνουν, από τις γεωπολιτικές αναταράξεις και αλλαγές που παρατηρούμε. Εμείς ως Ελλάδα οφείλουμε να είμαστε συνεχώς απέναντι στον αναθεωρητισμό και τον επεκτατισμό. Οι λογικές του νταή, του «ό,τι θέλω, παίρνω» και «ό,τι θέλω, διεκδικώ» και η επιβολή του νόμου του ισχυρού μας βρίσκουν πάντα απέναντι και αντίθετους. Έρχεται όμως και η Ε.Ε. απέναντι στα νέα δεδομένα. Πρέπει να δείξει ενότητα, δυναμισμό, αποφασιστικότητα απέναντι σε μια λογική Τραμπ που θέλει να επιβάλει το δίκαιο του ισχυρού. Ο ταραξίας πρέπει πάντα να καταλαβαίνει ότι θα έχει συνέπειες η επιθετική συμπεριφορά του».

Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε ακόμη ότι «έχουμε έναν γείτονα που κινείται με την ίδια λογική αναθεωρητισμού και επεκτατισμού. Απέναντι σε όλα αυτά εμείς πρέπει να βάζουμε πάντα το Διεθνές Δίκαιο και ήταν λάθος του Πρωθυπουργού με την πρώτη επέμβαση που έκανε ο Τραμπ, εισβάλλοντας στη Βενεζουέλα, που δεν καταδίκασε κάθετα τις ενέργειες αναφερόμενος στο Διεθνές Δίκαιο και είπε ότι αυτά θα τα πούμε αργότερα».

Για την κακοκαιρία

«Είναι λυπηρό το ότι με μία καταιγίδα το έτος 2026 είχαμε δύο νεκρούς συνανθρώπους μας. Καταρχάς εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Είχαμε και καταστροφές, είδαμε και εικόνες που μας στενοχωρούν πολύ. Δεν μπορούμε βεβαίως να ακούμε συνεχώς δικαιολογίες από την πλευρά της κυβέρνησης για διαχρονικές παθογένειες. Υπήρχαν πολλοί πόροι διαθέσιμοι τα τελευταία χρόνια και όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκαν, αλλά είδαμε να χάνονται και κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης που ήταν διαθέσιμα για αντιπλημμυρικά έργα. Απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης» είπε ο Διονύσης Καλαματιανός και συμπλήρωσε:

«Πάνω από 6 χρόνια κυβέρνησης η ΝΔ, και οι δικαιολογίες έχουν στερέψει. Στις φωτιές καιγόμαστε, με τα χιόνια αποκλειόμαστε, με τη βροχή πλημμυρίζουμε και χάνονται δυστυχώς συνάνθρωποί μας. Βλέπουμε και μία κατάρρευση υποδομών: όπως με το FIR Αθηνών, πρόσφατα αντιμετωπίσαμε έναν μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια των πτήσεων. Οι εικόνες αυτές δείχνουν μία κραυγαλέα έλλειψη προετοιμασίας και κραυγαλέα ελλείμματα των υποδομών. Υπάρχουν ευθύνες γι’ αυτό για μία κυβέρνηση που πάει για 7 χρόνια διακυβέρνησης. Πρέπει να υπάρξει έμφαση στο τρίπτυχο «πρόληψη- αντιμετώπιση- αποκατάσταση». Πρέπει η Πολιτεία για να είναι ανθεκτική να προετοιμαστεί καλύτερα με πόρους, με έργα, με στελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών. Δυστυχώς δεν βλέπουμε να γίνονται αυτά, αλλά βλέπουμε τους πόρους να κατευθύνονται αλλού και όχι σε έργα που είναι απαραίτητα και στην Αττική και την Περιφέρεια. Οι καταστροφές από τον Daniel στη Θεσσαλία ακόμα είναι ζωντανές και ελπίζουμε και πιέζουμε κι εμείς προς αυτό ώστε να γίνουν επιτέλους τα απαραίτητα έργα και να μπορέσουμε ως Πολιτεία να αντισταθούμε και να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή που είναι παρούσα. Δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία η κλιματική αλλαγή».

Για τις εξελίξεις στην Κεντροαριστερά

Σχετικά με τις εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, ο κ. Καλαματιανός είπε τα εξής:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και έναν χρόνο με την ηγεσία του Σωκράτη Φάμελλου έχει τονίσει ότι επιδιώκουμε να είμαστε μέρος και συνιστώσα της λύσης και της απάντησης στα μεγάλα προβλήματα που προκαλεί η κυβερνητική πολιτική στην κοινωνική πλειοψηφία. Οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή. Αυτή μπορεί να έρθει μέσω των προοδευτικών απαντήσεων, μέσω της ενότητας, της συσπείρωσης, της ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου ώστε να δημιουργηθεί μία μεγάλη προοδευτική παράταξη που θα δώσει προοπτική διακυβέρνησης, προοδευτικής διακυβέρνησης στον τόπο. Ο ΣΥΡΙΖΑ εργάζεται χωρίς κανέναν κομματικό εγωισμό – ο Σωκράτης Φάμελλος έχει μιλήσει και για κοινά ψηφοδέλτια- γιατί πρέπει να υπάρξει ισχυρός αντίπαλος στη ΝΔ στις εκλογές, αλλά να είναι νικήτρια η προοδευτική παράταξη».

Ο κ. Καλαματιανός συνέχισε λέγοντας: «Για εμάς καταρχάς αντίπαλος είναι η ΝΔ. Και πιστεύουμε ότι η απάντηση στα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί η διακυβέρνηση, πρέπει να είναι προοδευτική πολιτική. Εκεί στοχεύουμε και μπορούμε να το κάνουμε».

Σε ερώτηση για το κόμμα Καρυστιανού, απάντησε ότι «ακόμα δεν έχουμε δει θέσεις και τοποθετήσεις γιατί τα κόμματα εφόσον μπουν στον πολιτικό στίβο κρίνονται από τις θέσεις που έχουν για την ακρίβεια, για το Κράτος Δικαίου, για τις συντάξεις, τη φορολογία, την εξωτερική πολιτική και εκεί υπάρχει η διαφορά ανάμεσα σε Δεξιά και Αριστερά. Η λογική του “όλοι ίδιοι είναι” είναι μια λογική που υπηρετεί το αφήγημα της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη. Είμαστε και απέναντι στη λογική της αντιπολιτικής και λέμε ότι οι πολιτικές λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές. Υπάρχουν διαφορές και δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Υπάρχουν πολιτικές διαφορές και στην πράξη θα φανεί ποιος πραγματικά ενδιαφέρεται να δώσει ανάσα στην κοινωνική πλειοψηφία».

Ακούστε το ηχητικό: