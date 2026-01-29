Καλεντερίδης στον ΑΝΤ1: «Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα, η Τουρκία επικαλείται αυτό το δόγμα» - Real.gr

Quantcast
Καλεντερίδης στον ΑΝΤ1: «Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα, η Τουρκία επικαλείται αυτό το δόγμα»

22:21, 29/01/2026
  • Ο πολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης τόνισε στον ΑΝΤ1 ότι «Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα», με τη Τουρκία να είναι αυτή που επικαλείται αυτό το δόγμα.
  • Ο κ. Καλεντερίδης ανέφερε ότι με εξαίρεση τα Ίμια, τα οποία από το 1996 είναι νησιά αδιευκρίνιστης κυριαρχίας και ιδιοκτησίας, δεν υπάρχουν άλλες τέτοιες περιοχές.
  • Αναφερόμενος στην τουρκική NAVTEX, ο κ. Καλεντερίδης επεσήμανε πως «η Τουρκία το πήγε επ’ αόριστον» και ότι «υποθηκεύεται το μισό Αιγαίο με αυτή τη NAVTEX».

Καλεσμένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου βρέθηκε ο πολιτικός αναλυτής Σάββας Καλεντερίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στο θέμα των λεγόμενων «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο με αφορμή την πολιτική θύελλα που ξέσπασε από τη δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ,Μακάριου Λαζαρίδη.

Ο κ. Καλεντερίδης τόνισε αρχικά: « Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες για την Ελλάδα. Η Τουρκία επικαλείται αυτό το δόγμα. Για την Ελλάδα δεν υπάρχουν».

Ο Νίκος Χατζηνικολάου ρώτησε σχετικά με τα Ίμια και το τι συμβαίνει τώρα εκεί, με τον κ. Καλεντερίδη να απαντά: «Με εξαίρεση τα Ίμια όπου παρότι η νομική υπηρεσία του του αμερικανικού ΥΠΕΞ, είχε πει εκείνο το βράδυ ότι τα Ίμια είναι ελληνικά, με πολιτική απόφαση ο Κλίντον επέλεξε την επίλυση της κρίσης με όχι στρατεύματα, όχι σημαίες και από τότε τα Ίμια είναι νησιά αδιευκρίνιστης κυριαρχίας και ιδιοκτησίας. Αλλά είναι μόνο στα Ίμια. Είναι το αποτέλεσμα της κρίσης».

Στη συνέχεια ο κ. Καλεντερίδης αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της τουρκικής NAVTEX.

“Όσον αφορά τη NAVTEX σήμερα η Τουρκία το πήγε επ’ αόριστον. Είναι χειρότερο από το Casus Beli. Με τη NAVTEXκόβουν το Αιγαίο στη μέση και αφαιρούν από την Ελλάδα δικαιοδοσίες που έχει και αρμοδιότητες να εκδίδει NAVTEX να κάνει ασκήσεις. Επ’ αόριστον. Και υποθηκεύεται το μισό Αιγαίο με αυτή τη NAVTEX » ανέφερε.

 

 

