Καλιφόρνια: Χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα μετά τον σεισμό 6,4 Ρίχτερ - Βίντεο

Σεισμός 6,4 βαθμών σημειώθηκε σήμερα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Καλιφόρνιας, σύμφωνα με το γεωλογικό ινστιτούτο των ΗΠΑ USGS, ενώ οι τοπικές αρχές και τα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα και ότι γέφυρα υπέστη ζημιά.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 02:34 τοπική ώρα (12:34 ώρα Ελλάδος) εντοπίστηκε σε βάθος 16,1 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το USGS, το οποίο προσέθεσε ότι ο σεισμός σημειώθηκε 12 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Φέρντεϊλ της Καλιφόρνιας, σε απόσταση 4 ωρών οδικώς βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.

Σε μια πρώτη εκτίμησή του, το USGS ανέφερε ότι η πιθανότητα να υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες είναι ισχνή, αλλά ότι είναι πιθανόν να έχουν προκληθεί υλικές ζημιές.

Δεν υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τσουνάμι, ανακοίνωσε παράλληλα το σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι των ΗΠΑ.

Στην Φέρντεϊλ και στην κομητεία Χάμπολτ, στην οποία βρίσκεται η πόλη αυτή, περισσότερα από 64.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις δεν είχαν ρεύμα νωρίς σήμερα, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος Poweroutageus.com.

Η εταιρεία διαχείρισης του συστήματος ηλεκτροδότησης της Καλιφόρνιας CISO, η οποία εποπτεύει μεγάλο μέρος του ηλεκτρικού δικτύου της πολιτείας, εξέδωσε ειδοποίηση έκτακτης ανάγκης για την περιοχή μετά τον σεισμό.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν παράλληλα ότι η αστυνομία αυτοκινητοδρόμων της Καλιφόρνιας ανταποκρίνεται σε πληροφορίες για ρωγμές στην γέφυρα της Φέρντεϊλ πάνω από τον ποταμό Ιλ. Η πόλη αυτή, που έχει περίπου 15.000 κατοίκους, βρίσκεται 420 χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο και 31,54 χιλιόμετρα νότια της Γιουρίκα.

FERNBRIDGE EARTHQUAKE DAMAGE: Damage to Fernbridge following the 6.2 magnitude #earthquake in Humboldt County. Main road to Ferndale currently closed off by CalTrans as crews inspect for additional damage. pic.twitter.com/4BPOSvZrN9 — Austin Castro (@AustinCastroTV) December 20, 2022

"Έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση στην κομητεία", αναφέρουν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Χάμπολτ σε μήνυμά τους στο Twitter.

Η Καλιφόρνια αντιμετωπίζει τακτικά σεισμούς και οι σεισμολόγοι προειδοποιούν ότι είναι σχεδόν βέβαιο πως ένας σεισμός ικανός να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές θα πλήξει την πολιτεία μέσα στα επόμενα 30 χρόνια.

Το 1994 σεισμός 6,7 βαθμών στο Νόρθριτζ, βορειοδυτικά του Λος Άντζελες, είχε προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 60 ανθρώπων και εκτιμώμενες ζημιές 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ σεισμός 6,9 βαθμών στο Σαν Φρανσίσκο το 1989 είχε στοιχίσει τη ζωή σε 67 ανθρώπους.