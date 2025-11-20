«Καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας παππού Αλέκο» - Συγκινημένος ο Αλέξης Τσίπρας στον επικήδειο για τον Φλαμπουράρη - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς, Αλέκου Φλαμπουράρη.

Επικήδειο λόγο εκφώνησε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν κατάφερε να κρύψει τη συναισθηματική του φόρτιση.

​Ο Αλέξης Τσίπρας «λύγισε» τη στιγμή του αποχαιρετισμού στον άνθρωπο που υπήρξε μέντορας και στενός του συνεργάτης για δεκαετίες. Με φωνή που έσπαγε και δάκρυα στα μάτια, έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος στον εκλιπόντα όχι μόνο ως σύντροφο, αλλά και ως «παππού» των παιδιών του, δίνοντας μια υπόσχεση για το μέλλον.

Ακολουθεί αυτούσιο το κλείσιμο του επικήδειου λόγου του Αλέξη Τσίπρα:

​«Αλέκο σε ευχαριστώ για όσα μας έδωσες. Ως σύντροφος, ως φίλος, ως παππούς των παιδιών μας. Δεν σε αποχαιρετώ όμως. Αλλά σου υπόσχομαι ότι όπως εσύ, δεν θα παραδώσουμε ούτε την ψυχή, ούτε τα όνειρά μας στη γοητεία της όποιας εξουσίας. Και ότι δεν θα σταματήσουμε εδώ. Αλλά θα συνεχίσουμε με την ίδια αισιοδοξία και την ίδια βεβαιότητα της επιτυχίας που εσύ είχες πάντοτε, ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Καλό σου ταξίδι Αλέκο, καλό σου ταξίδι αγαπημένε μας παππού Αλέκο».