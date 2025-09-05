Καμμένος για τα ηχητικά: «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης - Real.gr

Απάντηση δίνει ο Πάνος Καμμένος στα όσα ακούγονται σε ηχητικά ντοκουμέντα που ήρθαν στο φως και τον εμφανίζουν να συζητά σε φιλικό τόνο με τον «εγκέφαλο» της κρητικής μαφίας.

Μιλώντας στην εκπομπή «10 Παντού» στο ΟΡΕΝ, ο κ. Καμμένος έκανε λόγο για επιχείρηση δολοφονίας του χαρακτήρα του με τη δημοσιοποίηση και δεύτερου ηχητικού με τον «μαφιόζο» της Κρήτης. Και στο δεύτερο ηχητικό, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη ζητά από τον πρώην υπουργό Άμυνας να ασκήσει επιρροή προκειμένου ο αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ να γίνει Μητροπολίτης Χανίων.

Ο Πάνος Καμμένος διαβεβαιώνει τον συνομιλητή του ότι απέστειλε το αίτημά του κατευθείαν «στο επιτελείο του Τραμπ» και «τελείωσε».

«Μου τηλεφωνούν 500 άνθρωποι την ημέρα. Πώς να πάρω στα σοβαρά κάποιον, που πιστεύει ότι μπορεί να μεσολαβήσει ο Τραμπ για να γίνει μητροπολίτης ένας αρχιμανδρίτης. Αυτά είναι γελοιότητες. Πλάκα του έκανα προφανώς! Δεν θυμάμαι, αν υπάρχουν και άλλες συνομιλίες μου. Γιατί άραγε διαρρέουν επιλεκτικά από μια δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, μόνο δικούς μου διαλόγους; Επιχειρούν δολοφονία του χαρακτήρα μου. Φοβούνται μήπως επιστρέψω», είπε ο Πάνος Καμμένος.

Και πρόσθεσε: «Αν συνεχίσουν τον πόλεμο, θα κατέβω πάλι στην πολιτική».