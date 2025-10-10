Καμμένος: Ο Τσίπρας μπορεί να δώσει την ελπίδα της διακυβέρνησης – Θα συζητούσα μαζί του - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Για τις κινήσεις Τσίπρα, τη συγκυβέρνηση τους για 5 χρόνια και τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας μίλησε ο Πάνος Καμένος στην εκπομπή Αυτοψία.

Αναφερόμενος στη σχέση του με τον Αλέξη Τσίπρα, είπε: «H σχέση μου είναι καλή, μιλάμε μαζί. Πιστεύω ότι η κίνηση την οποία έκανε, την έκανε σωστά αλλά την έκανε αργά. Θα έπρεπε να την κάνει καιρό πριν. Γιατί ο Τσίπρας είχε αποδείξει με τη διακυβέρνηση της χώρας, με την έξοδο από τα μνημόνια, με τις σχέσεις με τη Δύση, ακόμα και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην οποία μιλάει τώρα, είχε αποδείξει ότι είναι μια προσωπικότητα που προέρχεται από την Αριστερά, που μπορεί να διαχειριστεί εξουσία. Δεν υπάρχει άλλος. Σέβομαι και αγαπώ πολλούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα κόμματα της αντιπολίτευσης, της Αριστεράς. Αλλά θεωρώ ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να δώσει την ελπίδα της διακυβέρνησης».

Αναφορικά στο ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε: «Η τελευταία μας διαφωνία ήταν στη Βουλή για τις Πρέσπες, όπου ανταλλάχθηκαν και βαριές κουβέντες. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε. Το να βάλουμε όμως κανόνες και να ζητήσει μια συνεργασία στο επίπεδο διαμόρφωσης ενός μετώπου, που μπορεί να ακολουθήσει μια ατζέντα που εγώ πιστεύω, δεν ξέρω αν είναι αυτή η άποψή του, ας πούμε στο θέμα το Παλαιστινιακό είχαμε διαφορετική άποψη. Για να υπάρχουν όμως κάποιες συγκλίσεις για γενικές πολιτικές κατευθύνσεις εγώ θα συζητούσα μαζί του, αλλά όχι να πάω εγώ να γίνω στέλεχος του νέου κόμματος», είπε ο κ. Καμμένος.

Μάλιστα είπε, ότι ο Αλέξης Τσίπρας «μου πρότεινε την περίοδο που συγκυβερνήσαμε να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν το δέχτηκα». Και πρόσθεσε: Δεν έχω δίψα για εξουσία, ούτε για θέσεις, ούτε για οφίτσια. Αν μπορώ να βοηθήσω την πατρίδα μου, θα βοηθήσω.

«Θεωρώ πως τα χρόνια που κυβέρνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξαν ότι κατάφερε να μείνει μόνος του στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς ουσιαστική αντιπολίτευση», τόνισε ο Πάνος Καμμένος.

Αναγνωρίζοντας ορισμένα θετικά στοιχεία στην κυβερνητική πορεία, ο κ. Καμμένος υπογράμμισε: «Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να του αναγνωρίσουμε τη βελτίωση της οικονομίας. Επίσης, διατήρησε ισορροπίες στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, αν και προσωπικά διαφωνώ με αρκετές πτυχές της εξωτερικής του πολιτικής».

Ωστόσο, στάθηκε επικριτικά απέναντι στην πορεία της Νέας Δημοκρατίας, κάνοντας λόγο για «σημιτοποίηση» του κόμματος.

«Η αντιπολίτευση μοιάζει να χορεύει τον χορό του Ζαλόγγου — αυτοκαταστρέφεται. Η κοινωνία δέχεται τεράστια πίεση από την ακρίβεια, και όμως τα κόμματα της Αντιπολίτευσης αδυνατούν να μετατρέψουν αυτή την αγανάκτηση σε πολιτική δύναμη. Αυτό δείχνει ότι λείπει ένας πραγματικός ηγέτης», είπε χαρακτηριστικά.