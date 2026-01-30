Καμμένος στο Kontra24: «Η Ευρώπη τελείωσε, η Ελλάδα πρέπει να συγκρουστεί» - Tι είπε για Καρυστιανού και Σαμαρά - Real.gr

Στο στούντιο του Kontra24 με τη Λουκία Γκάτσου ο Πάνος Καμμένος.

Ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφερόμενος στη Μαρία Καρυστιανού, είπε ότι έχει καταφέρει να «ανέβει στο κύμα» και να κινηθεί ταχύτατα, ωστόσο την κάλεσε να απορρίψει το παλιό κομματικό σύστημα. Μάλιστα, δήλωσε πως η δική του παρουσία δίπλα της δεν θα της έκανε καλό, προκειμένου να διατηρηθεί η αυθεντικότητα της προσπάθειάς της.

Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι «η Ευρώπη έχει τελειώσει», προβλέποντας ότι στις επόμενες εκλογές το βασικό διακύβευμα θα είναι η επιλογή ανάμεσα στην Αμερική και την Ευρώπη. Ο ίδιος εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη στροφή προς τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προέβλεψε την αποτυχία επανεκλογής της Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Σύμφωνα με τον κ. Καμμένο, η Ελλάδα οφείλει πλέον να συγκρουστεί με την Ευρώπη για να προασπίσει τα συμφέροντά της.

Ο πρώην υπουργός αναφερόμενος στη ΝΔ δήλωσε ότι η συνύπαρξη του ΕΛΙΑΜΕΠ και της λαϊκής Δεξιάς στο ίδιο κόμμα είναι αδύνατη ενώ εξαπέλυσε επίθεση στον Αντώνη Σαμαρά. «Δεν θα αφήσω ποτέ τον Σαμαρά να ξανακοροϊδέψει τη Νέα Δημοκρατία – θα τον σταματήσω εγώ», ανέφερε.

Αναφερόμενος στα Ίμια υποστήριξε πως υπάρχουν δείγματα ότι το ελικόπτερο πιθανώς να βλήθηκε, ενώ είπε πως προτάθηκε στο πλήρωμα να προσγειωθεί σε τουρκικό πλοίο και εκείνοι αρνήθηκαν. Για την αποτροπή των Τούρκων, η συνταγή είναι μία: «Να ξέρουν ότι οπουδήποτε μπουν, το έδαφος θα καεί», ανέφερε.

Όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, τη χαρακτήρισε ως το «μεγαλύτερο έγκλημα» του Αλέξη Τσίπρα, ζητώντας την άμεση καταγγελία της λόγω των συνεχιζόμενων παραβιάσεων. Παρ’ όλα αυτά, αναγνώρισε στον κ. Τσίπρα πως είναι ο μόνος από την Αριστερά που διαθέτει «κυβερνησιμότητα».

Εξήρε τη στάση του Κώστα Καραμανλή, ο οποίος «χτυπάει καμπανάκια» για τα εθνικά θέματα χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας.

Ο Πάνος Καμμένος άφησε ανοιχτό το παράθυρο της επιστροφής του στην ενεργό πολιτική δράση, θέτοντας όμως μια σαφή προϋπόθεση: «Θα επιστρέψω αν προκύψει σοβαρό εθνικό θέμα».

Δείτε ολόκληρη την συνέντευξη: