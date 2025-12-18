Κανόνας τα έκτροπα στην εξεταστική - Χαμός σε μια ακόμα συνεδρίαση - Real.gr

Ανίνανη να ολοκληρώσει σε κλίμα ηρεμίας έστω και μια συνεδρίαση αποδείχθηκε για μια ακόμα φορά η εξεταστική επιτροπή.

Του Γιώργου Λυκουρέντζου

Η τελευταία συνεδρίαση για το 2025 ολοκληρώθηκε σε κλίμα οξύτατης αντιπαράθεσης και συνεχών διακοπών με τις εργασίες να εκτροχιάζονται και τη συζήτηση να μετατρέπεται σε έντονη πολιτική σύγκρουση. Πρωταγωνιστικό ρόλο στα επεισόδια είχε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία με τις παρεμβάσεις της προκάλεσε αλλεπάλληλες εντάσεις, εμποδίζοντας την ομαλή εξέλιξη της διαδικασίας.

Η αντιπαράθεση κορυφώθηκε μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των μαρτύρων, όταν ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Μακάριος Λαζαρίδης, επιχείρησε να τοποθετηθεί σχετικά με δήλωση που είχε κάνει την προηγούμενη ημέρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κα Κωνσταντοπούλου είχε αναφέρει ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Άδωνις Γεωργιάδης, έχει καταδικαστεί για παιδεραστία, ισχυρισμός που –όπως σημείωσε– καταγράφηκε στα πρακτικά, μαζί με τη μεταγενέστερη διόρθωσή της ότι δεν αναφερόταν στον σημερινό υπουργό Υγείας αλλά στον Νίκο Γεωργιάδη.

Στο μεταξύ, ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε την αποστολή εξωδίκων, ενώ ο κ. Λαζαρίδης προσπάθησε να ενημερώσει την επιτροπή για τις επικείμενες νομικές κινήσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να ολοκληρώσει την τοποθέτησή του λόγω των συνεχών παρεμβάσεων.

Ακολούθησε ο εξής διάλογος:

Συρεγγέλα: Κύριε Λαζαρίδη έχετε το λόγο.

Κωνσταντοπούλου: Είστε εκτεθειμένη και επίορκη.

Λαζαρίδης: Χθες η κα Κωνσταντοπούλου ισχυρίστηκε ότι ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία.

Κωνσταντοπούλου: Ο Γεωργιάδης.

Λαζαρίδης: Θα διαβάσω τι είπε από τα πρακτικά…

Κωνσταντοπούλου: Δεν εννοούσα Αδωνι. Είπα για τον άλλο Γεωργιάδη τον πρώτο αντιπρόεδρο που πρότεινε ο Μητσοτάκης.

Συρεγγέλα: Περιμένετε να ολοκληρώσει…

Κωνσταντοπούλου: Όχι οταν με συκοφαντούν.

Λαζαρίδης: Περιμένετε ομαδικές μηνύσεις.

Κωνσταντοπούλου: Προσέξτε τι λέτε.

Λαζαρίδης: Mα αφήστε με επιτέλους.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζαρίδης: Μα δεν γίνεται.

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζαρίδης: Από τα πρακτικά λέει η Κωνσταντ…

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα σας αφήσω να λέτε ψέματα.

Λαζαρίδης: …

Κωνσταντοπούλου: Όχι. Έχουμε πάρα πολλά να κατηγορήσουμε τον Γεωργιάδη. Είναι αρνητής του Ολοκαυτώματος, του πολυτεχνείου, είναι ρατσιστής. Δεν τον κατηγόρησα για παιδεραστία. Σταματήστε την γελοία διαδικασία

Λαζαρίδης: είπε η κα Κωνσταντοπούλου όπως καταγράφεται στα πρακτικά «Ο Γεωργιάδης ο αντιπρόεδρος της ΝΔ έχει καταδικαστεί για παιδεραστία. Αυτό είπε και είναι γραμμένο στα πρακτικά».

Συρεγγέλα: Aκούστε..

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα ακούω συκοφαντίες για εμένα από ένα θρασύδειλο.

Συρεγγέλα: Αυτό που κάνετε είναι φασισμός. Δεν αφήνετε κανέναν να μιλήσει. Εσείς μιλήσατε 43 λεπτά περισσότερο από όλους

Κωνσταντοπούλου: Είναι συκοφαντία. Είστε σε δύσκολη θέση.

Λαζαρίδης: …

Κωνσταντοπούλου: Δεν θα αφήσω να λέτε συκοφαντίες για εμένα. Με συκοφαντήσατε ανερυθρίαστα. Εμένα, τον πατέρα μου και μητέρα μου

Λαζαρίδης: Είναι ψέματα ότι ο πατέρας σας επι Βαρδινογιάννη ήταν πρόεδρος παναθηναϊκού;

Κωνσταντοπούλου: Και αυτό είναι κατηγορία; Είναι δημόσιο γεγονός . Ο επίορκος Λαζαρίδης ο συκοφάντης.

Νωρίτερα, είχε προηγηθεί ακόμη ένα επεισόδιο έντασης, όταν η κα Κωνσταντοπούλου ζήτησε από το προεδρείο ενημέρωση σχετικά με το αν έχει προγραμματιστεί η κλήση του Γ. Ξυλούρη για την υπογραφή των πρακτικών της κατάθεσής του. Η κα Συρεγγέλα απάντησε ότι η πρόσκληση έχει αποσταλεί, ωστόσο δεν έχει καθοριστεί ημερομηνία προσέλευσης, καθώς ο μάρτυρας απουσιάζει εκτός Αθηνών. Η απάντηση αυτή δεν ικανοποίησε την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία κατήγγειλε ότι «εν κρυπτώ και εν αγνοία μου θέλετε να τον φέρετε στη Βουλή. Αυτόν που απείλησε τη ζωή μου».