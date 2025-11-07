Καραχάλιος: «Αυτός με σύστησε στην Καρυστιανού» - Δείτε ποιος είναι ο πολιτικός - Real.gr

Ο κ. Καραχάλιος απάντησε στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία τόνισε ότι δεν τον γνώριζε και πως τους έφερε σε επαφή ένα τρίτο πρόσωπο, κοινός γνωστός τους.

«Πώς με είδε, τυχαία; Περπατάει ο Καραχάλιος στο δρόμο και του λέει κάποιος πάμε να πιούμε καφέ; Ο κάποιος είναι 30 χρόνια βουλευτής, ένας από τους καλύτερούς μου φίλους στη ΝΔ, είναι πασίγνωστος πολιτικός, δίπλα στον Κ. Καραμανλή, διετέλεσε υπουργός γραμματέας της ΝΔ και έχει όνομα. Είναι ο Νίκος Νικολόπουλος» είπε ο επικοινωνιολόγος μιλώντας στον ΑΝΤ1,.

«Γίνεται ο Καραχάλιος να πάει σε ένα γραφείο, να γίνουν 5 συναντήσεις και να μην ξέρουν ποιος είναι; Συστήθηκα, ξέρετε ποιος είμαι και μου λένε γι’ αυτό σας καλέσαμε. Μα γιατί να με φωνάξουνε; Ήταν σαφές πως από τη στιγμή που διαφοροποιήθηκε ο κ. Σαμαράς, θα στήριζα τον Σαμαρά και της το ξεκαθάρισα κιόλας και αυτό τα μπερδεύει, η πολιτική είναι συνθετική. Της είπα πως θα τη βοηθήσω χωρίς αμοιβή γιατί πιστεύω στα Τέμπη. Επομένως της λέω πως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν είναι μαζί μας οι γονείς, δεν θα κάνουμε τίποτα αν δεν έχουμε μαζί μας το σύνολο» υποστήριξε.

«Λέει ότι έχει δυσανεξία σε πολιτικούς, κόμματα, αλλά ψήφιζε ΝΔ»

Για τη σχέση που δημιουργήθηκε με την Καρυστιανού, ο Νίκος Καραχάλιος, που ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικός στο Non Paper του iefimerida.gr, είπε: «Να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, αρχικά αυτό που είπαν πως ο Καραχάλιος μίλησε για το Κύμα και πως το κάνει για να βοηθήσει τον Μητσοτάκη. Μακριά από μένα ο Μητσοτάκης, ό,τι κάνω, το κάνω για να φύγει. Την Καρυστιανού την τιμώ και χαίρομαι και την καλωσόρισα χθες στην κομματική και κινηματική διαδικασία. Από τη στιγμή που αποφάσισε να κάνει το βήμα, κρίνεται πολιτικά και πρέπει ο κόσμος να λέει και να ακούει αλήθειες και από εκείνη.

Η Καρυστιανού λέει ότι έχει δυσφορία και δυσανεξία απέναντι στα κόμματα, αλλά ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Δεν την ψήφιζε τα τελευταία 10 – 20 χρόνια, καλά έκανε, αλλά όταν ψήφιζε πριν, στη μια εκλογική αναμέτρηση που την είχε ψηφίσει, ήμουν γραμματέας και εκλογικός αντιπρόσωπος. Άρα, ψήφιζε χωρίς να ξέρει τον εκπρόσωπο του κόμματος;

Ήμουν σε όλες τις εκδηλώσεις δίπλα στον Κ. Καραμανλή. Μόλις με φώναξε, εγώ έκπληκτος, της είπα πως τιμώ τον αγώνα σας, αλλά είναι ο αγώνας των Τεμπών, Εκπροσωπείτε τους πάντες; Αυτή ήταν η ερώτηση που της έκανα. Γιατί αν κάνετε αυτή την κίνηση χωρίς τον απόλυτο αριθμό των συγγενών μαζί μας, κινδυνεύουμε το κύμα που έχετε δημιουργήσει, να μας καταπιεί».

