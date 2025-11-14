Καραχάλιος για Καμμένο: «Έχει ροπή προς τη μυθολογία – Η εμπλοκή του στα Τέμπη γύρισε τα πάντα ανάποδα» - Real.gr

Quantcast
10:00, 14/11/2025
Αιχμές κατά του Πάνου Καμμένου άφησε ο Νίκος Καραχάλιος, πρώην σύμβουλος επικοινωνίας των πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, κατηγορώντας τον για «ροπή προς τη μυθολογία» και υποστηρίζοντας ότι η εμπλοκή του πρώην υπουργού στην υπόθεση των Τεμπών «ανέτρεψε πλήρως τις ισορροπίες».

«Ο Πάνος έχει μία ροπή προς τη μυθολογία που είναι ευχάριστη όταν κάνεις κοινωνικά παρέα, αλλά όταν μπλέκεις τη μυθολογία με την πολιτική μπορούν να τιναχτούν πράγματα στον αέρα και όχι μόνο τρένα», δήλωσε ο Νίκος Καραχάλιος στο «Βεργίνα TV»,

Συμπλήρωσε πως «από τη στιγμή που ενεπλάκη στην υπόθεση των Τεμπών, όλα γύρισαν ανάποδα».

Υποστήριξε ότι η εμπλοκή του Πάνου Καμμένου φαίνεται να επηρέασε τη στάση της Μαρίας Καρυστιανού, η οποία, όπως είπε, «άρχισε να βλέπει το ΚΥΜΑ όχι ως κύμα που θα την βελτιώσει, αλλά ως κύμα που θα την πνίξει». Πρόσθεσε ότι «η Καρυστιανού έκανε μήνυση στην Κοβέσι, είπε ότι θα κάνει κίνημα και ο Καμμένος, τον άνθρωπο που τα είχε σχεδιάσει αυτά μαζί της, δηλαδή εμένα, τον έβαλε απέναντι».

«Έχουμε ένα δίπολο πολιτικών. Εγώ και ο κ. Σαμαράς είμαστε πολιτικά πρόσωπα, ενώ υπάρχει και ένα δίδυμο γυναικών, οι κυρίες Καρυστιανού και Κοβέσι. Μέχρι την εμφάνιση του Πάνου, εμφανίζονταν στην ίδια γραμμή, ζητώντας δικαίωση. Ξαφνικά, με την εμπλοκή του, η Καρυστιανού στράφηκε εναντίον της Κοβέσι» είπε ο Νίκος Καραχάλιος.

